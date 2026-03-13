Cartelera, horarios y dónde ver ACW Aftershock 2026

Con Killer Kross, Mike Santana, EC3 o Indi Hartwell como algunos de sus protagonistas, llega ACW Aftershock 2026. A continuación, te contamos todos los detalles que debes saber para poder disfrutar mañana de este evento de la promotora independiente Awesome Championship Wrestling que tendrá lugar en el MJN Convention Center en Poughkeepsie (Nueva York, Estados Unidos).
Banger Alert: 5 luchas a seguir en la escena europea (14-15 de marzo 2026)
► Cartelera
- Campeonato de Parejas ACW: The Now Vs The Hardys Vs Sent 2 Slaughter Vs The Righteous
- Campeonato ACW: Richard Holliday vs Mike Santana vs Killer Kross
- Campeonato Femenil ACW: Indi Hartwell vs Lena Kross Vs J-Rod
- Campeonato Nacional ACW: Zack Clayton vs Wrecking Ball
- Campeonato Mundial Histórico de Peso Medio CMLL: Flip Gordon vs EC3
- ‘Summit for Peace’: Crowbar vs Machoverse
- Carnage Match
► Horarios
|País
|Hora
|México
|16:30
|España
|23:30
|Argentina
|19:30
|Chile
|19:30
|Colombia
|17:30
|Perú
|17:30
|Ecuador
|17:30
|Venezuela
|18:30
|Uruguay
|19:30
|Paraguay
|19:30
|Bolivia
|18:30
|Costa Rica
|16:30
|Guatemala
|16:30
|Panamá
|17:30
|República Dominicana
|18:30
La hora base del evento son las 18:30.
► Dónde ver ACW Aftershock 2026
|Región
|Plataforma
|Estados Unidos
|TrillerTV
|España
|TrillerTV
|Latinoamérica
|TrillerTV
|Internacional
|TrillerTV
Aftershock es solo el noveno evento de ACW, una compañía que nació en 2024. Es también el segundo que realizan en 2026 después de Poughkeepsie Rumble.