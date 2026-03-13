Cartelera, horarios y dónde ver ACW Aftershock 2026

Con Killer Kross, Mike Santana, EC3 o Indi Hartwell como algunos de sus protagonistas, llega ACW Aftershock 2026. A continuación, te contamos todos los detalles que debes saber para poder disfrutar mañana de este evento de la promotora independiente Awesome Championship Wrestling que tendrá lugar en el MJN Convention Center en Poughkeepsie (Nueva York, Estados Unidos).

► Cartelera

Campeonato de Parejas ACW : The Now Vs The Hardys Vs Sent 2 Slaughter Vs The Righteous

: The Now Vs The Hardys Vs Sent 2 Slaughter Vs The Righteous Campeonato ACW : Richard Holliday vs Mike Santana vs Killer Kross

: Richard Holliday vs Mike Santana vs Killer Kross Campeonato Femenil ACW : Indi Hartwell vs Lena Kross Vs J-Rod

: Indi Hartwell vs Lena Kross Vs J-Rod Campeonato Nacional ACW : Zack Clayton vs Wrecking Ball

: Zack Clayton vs Wrecking Ball Campeonato Mundial Histórico de Peso Medio CMLL : Flip Gordon vs EC3

: Flip Gordon vs EC3 ‘Summit for Peace’ : Crowbar vs Machoverse

: Crowbar vs Machoverse Carnage Match

► Horarios

País Hora México 16:30 España 23:30 Argentina 19:30 Chile 19:30 Colombia 17:30 Perú 17:30 Ecuador 17:30 Venezuela 18:30 Uruguay 19:30 Paraguay 19:30 Bolivia 18:30 Costa Rica 16:30 Guatemala 16:30 Panamá 17:30 República Dominicana 18:30

La hora base del evento son las 18:30.

► Dónde ver ACW Aftershock 2026

Región Plataforma Estados Unidos TrillerTV España TrillerTV Latinoamérica TrillerTV Internacional TrillerTV



Aftershock es solo el noveno evento de ACW, una compañía que nació en 2024. Es también el segundo que realizan en 2026 después de Poughkeepsie Rumble.