Tras permanecer en AEW desde sus inicios en el 2019, Chris Jericho donde además, fue el primer Campeón Mundial de la compañía, los rumores de su salida de allí cobraron fuerza durante los últimos meses del 2025, e incluso no había aparecido en la programación desde el pasado mes de abril, generándose un eventual regreso a la WWE, y el propio Adam Pearce había generado la expectativa cuando en la previa del último episodio de WWE RAW habló de «derribar los muros» (siendo esta una de las frases asociadas al veterano luchador).

► Chris Jericho jamás estuvo en planes para volver en WWE RAW

La WWE desató los rumores antes del episodio del 5 de enero de 2026 de Monday Night RAW con una referencia no tan sutil a Chris Jericho, pero resultó que la especulación era solo eso, ya que el ex Campeón Mundial AEW nunca apareció en el programa, pese a que el público había coreado «Y2J» durante su transmisión.

Al respecto, según un informe reciente de PWInsider, Chris Jericho nunca estuvo programado para aparecer en RAW, y a pesar del lenguaje críptico de la WWE, el excampeón mundial no estuvo cerca de Nueva York durante la transmisión en vivo de Netflix. De hecho, el referido medio aclaró que la frase era un guiño temático a Stranger Things de Netflix, que sí fue promocionada durante el programa.

«Según PWInsider.com, Jericho nunca estuvo programado para el programa y, de hecho, se encuentra en Los Ángeles esta semana», informó el medio.

«Para quienes se equivocaron al interpretar la referencia de Adam Pearce a derribar muros, dado que esta noche se trataba de un episodio crossover con Stranger Things, obviamente fue una referencia ingeniosa a que la serie tenía el muro en la dimensión del Mundo del Revés«.

Aunque los fans mordieron el anzuelo, varias fuentes dentro de la WWE sostuvieron que nadie esperaba que Jericho apareciera, y tampoco estaba tras bastidores. De hecho, el luchador todavía continúa apareciendo como miembro activo de AEW, según su sitio oficial.