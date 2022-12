The Usos estuvieron exponiendo el Campeonato Indiscutible de Parejas ante Matt Riddle y Kevin Owens anoche en Monday Night Raw. Originalmente, el compañero del «Original Bro» iba a ser Elias pero The Bloodline atacaron al guitarrista y no pudo formar parte del combate, entrando «KO» a sustituirlo. Los contendientes tuvieron sus momentos pero finalmente los campeones retuvieron, con la ayuda claro tanto de Sami Zayn como de Solo Sikoa, quienes estaban en su esquina, como siempre. Quien no estaba allí era Roman Reings. Ni Paul Heyman.

With @IAmEliasWWE taken out by The Bloodline, @SuperKingofBros has the perfect tag team partner to take on @WWEUsos for the Tag Team Titles!#WWERaw pic.twitter.com/5BRHuNrmzY — WWE (@WWE) December 6, 2022

► ¿Dónde estaba Roman Reigns durante el último Raw?

No fue una sorpresa dado que tanto el Campeón Universal Indiscutible como su consejero especial se saltan algunos programas semanales. De todas maneras, continuamos hablando de ellos porque sabemos donde estaban. No lo que estaban haciendo. Pero nuestros compañeros de PWInsider informan de que estuvieron juntos en la ciudad de Los Ángeles. Muy lejos de donde se hizo el programa de la marca rojo: Washington. Y es interesante apuntar que ambos no fueron las únicas Superestrellas de WWE que estuvieron en este lugar ayer.

Curiosamente también estuvo quien parece que podría ser el oponente del «Jefe Tribal» en WrestleMania 39: The Rock. En su caso sí sabíamos lo que estaba haciendo, o al menos una de las cosas que estaba haciendo, pues también sabemos que La Roca es alguien muy ocupado. Pero seguramente lo más importante fue escuchar a su esposa, Lauren Hashian, cantar el himno nacional de Estados Unidos durante un partido de fútbol americano frente a 70.000 personas. Quizá su primo y su consejero estaban allí también para festejarlo.

The anthem and the moment.

Meant the world to me.

Blessed & proud papa bear 🇺🇸❤️💪🏾 https://t.co/8yAljFN4UY — Dwayne Johnson (@TheRock) December 6, 2022

Ahora veremos si Roman Reigns y Paul Heyman están el viernes en Friday Night SmackDown o en el Raw de la semana que viene. De momento, no tenemos ninguna información en este sentido.