¿Dónde estaba JBL durante el infame Montreal Screwjob de WWE?

El infame Montreal Screwjob, o la Traición de Montreal, ocurrió en la lucha estelar de Survivor Series 1997 entre Shawn Michaels y Bret Hart por el Campeonato WWE cuando Vince McMahon armó una estratagema para arrebatarle el título a “The Hitman” antes de que se fuera a WCW ordenando que el réferi, Earl Hebner, declarara ganador al “Chico Rompecorazones” mientras este le aplicaba el Sharpshooter a su oponente sin esperar a que este se rindiera.

En un episodio reciente de su podcast, Something To Wrestle, el miembro del Salón de la Fama JBL aborda varias cuestiones relativas a aquel altercado.

Embed from Getty Images

– ¿Dónde estaba?

«Una de las cosas más estúpidas que hice — sabes, solíamos irnos siempre antes de que terminara el evento principal. Y era algo estándar, porque trabajábamos en la carretera 300 días al año, teníamos que seguir viaje. Sabes, lo entiendo. Los chicos que estaban en el evento principal podían llegar un poco más tarde a los shows. Así que todo funcionaba. Barry Windham y yo — Barry había organizado para que fuéramos a Japón para el Torneo de Equipos de All Japan con Stan, Doc, Bobby Duncan, Albright, Laurinaitis, todos esos chicos. Kobashi, Misawa y todos esos chicos. Así que estábamos a punto de volar a Japón al día siguiente o al día siguiente del siguiente, no recuerdo bien. Era como un día o dos después, pero volábamos desde Toronto o Ottawa o algún otro lugar. No volábamos desde Montreal, volábamos desde una ciudad diferente. Así que teníamos un viaje de cuatro o cinco semanas a Japón por delante.

«Entonces estaba en el vestuario. Y quiero dejar esto bien claro. Cualquiera que diga — y ahora, escucha, no puedo leer mentes, pero sé desde dónde estaba en el vestuario. Cualquiera que diga, ‘La gente pensó que algo pasaba,’ no estaban allí. Nadie pensó que algo pasaba. Así que pensamos que podría pasar algo. Tim White estaba allí en el vestuario. Le dije, ‘Oye, Tim, ¿va a pasar algo esta noche?’ Él me dijo, ‘No, no creo, chico.’ Nadie pensó nada de eso. Nadie pensó que este screwjob estaba por venir que Briscoe había arreglado con Sean. Justo antes del combate, Dave Hebner entra y agarra las bolsas de él y de Earl. Esta es la única vez que alguien dijo algo al respecto. Le dije algo a Dave. Le dije, ‘Oye, Dave, ¿qué pasa?’ Y fue solo para bromear, sabes, no pensé nada de eso, realmente. Y él dijo, ‘Oh, solo vamos a recoger nuestras bolsas para salir de aquí más rápido.’ No me di cuenta, en retrospectiva, que Dave acababa de ser informado por Earl — sabes, Jerry Briscoe esperó hasta casi cuando empezó la música para decirle a Earl lo que iba a pasar. Y le dijo, ‘Busca a Dave, y consigue tu coche y prepáralo.’ Dave llega al vestuario. Yo estaba allí en el vestuario cuando esto sucede frente a todos los chicos. Y le dije, ‘Oye Dave, ¿va a pasar algo?’ Porque estaba poniendo las bolsas bastante rápido. Y él dijo, ‘No, no, solo estamos recogiendo nuestras cosas para salir del edificio.’ En retrospectiva, me di cuenta de que Dave acababa de ser puesto al tanto de que algo grande iba a suceder, y por eso estaba poniendo sus bolsas en el coche.

«Así que el combate empieza en el ring, parece un combate normal. Hombre, me arrepiento de esto hasta el día de hoy. Yo y Windham nos subimos al coche y nos vamos, y nos perdemos todo el Montreal Screwjob. Estuve allí todo el día, vi todo, vi cómo Dave ponía las cosas en el coche. Y nos vamos literalmente justo antes de que sucediera. Aún estoy, estoy tan molesto hasta el día de hoy de no haber estado allí.»

– The Undertaker

“Sí, y Undertaker estaba allí esa noche en Montreal. Sabes, él estaba allí por si acaso — estuvo allí en algunas ocasiones para cosas, por si algo pasaba. Es como tener un sustituto para una pelea de UFC, alguien allí por si pasa algo, por si lo que sea. Sabes, tenías que tener un plan de respaldo. Y sabes, él es el ‘rompe cristal’ por excelencia. Él era el tipo al que siempre llamabas cada vez que pasaba algo en WWE, Undertaker era el tipo al que siempre llamabas.”

Embed from Getty Images

– ¿Qué opina del incidente?

“Hay mucho que desentrañar con esto. Sabes, la gente — yo creo en Bret Hart. Y Bret Hart es un hombre de palabra, y si Bret Hart dijo que no lo iba a hacer en la televisión de WCW, yo 100% creo en Bret Hart. Bret Hart es un hombre de palabra y punto, se acabó. Eso es todo. Yo creo en Bret. No creo en Eric Bischoff. Porque Eric no dio su palabra, ¿sabes? Ya habían hecho lo de Madusa, con el cinturón y la papelera, lo cual creo que tuvo una gran influencia en esto, por cierto. Ya habían hecho estas cosas con Flair a principios de los 90, con el Título de la NWA en WWE. Quiero decir, hay un precedente histórico para esto. Puedes ir al principio de los tiempos — al principio de los tiempos en la lucha libre — y ver lo que ha pasado con los cinturones de campeonato yendo a diferentes federaciones. Nos están pateando el trasero en WCW, nos están derrotando. Ellos están tratando de sacarnos completamente del negocio. Quiero decir, yo estaba pensando en ir a Japón y tratar de conseguir un trabajo porque no creo que me vayan a renovar el contrato y no tengo idea de qué va a pasar. Estamos en una situación desesperada. No podemos arriesgar que ese título aparezca en la televisión de WCW.

«Y de nuevo, déjame reiterar: Yo creo en Bret Hart. Si Bret hubiera dicho que no lo iba a hacer, Bret no lo habría hecho. Bret es un hombre de integridad, es un hombre de palabra, pero Bischoff no dio su palabra, y tampoco lo hizo nadie en WCW, y no los culpo. Esto es competencia, esto es un juego de suma cero. Alguien se va a ir a la quiebra aquí. Y quien se vaya a la quiebra, vamos a perder nuestras hipotecas. Vamos a perder nuestros ahorros. Quiero decir, estamos en guerra. Y entonces, lo que sea que vayan a intentar hacer, lo van a intentar hacer. No los culpo. Nosotros habríamos hecho lo mismo exacto, no creo que bajo ninguna circunstancia se hubiera permitido que ese título fuera a WCW. ¿En cuanto a si fue Shawn o Taker? No, es el cinturón de Vince. Él debería ser capaz de ponerlo en quien quiera. Y lo entiendo, tal vez sea más fácil hacerlo de esa manera. Pero en algún momento, creo que — sabes, Vince también tiene columna vertebral. Sabes, él también tiene ego. Y en algún momento dices, ‘Oye, no puedes hacer eso. Haz otra cosa.’ En algún momento, ya sea un buen negocio o un mal negocio, los egos se inflan y dicen, ‘¿Sabes qué? Yo también tengo ego. Y tú me quieres meter en una esquina. Pues yo te meto en una esquina.’ ¿Es eso infantil? ¿Es buen negocio? No lo sé, pero es la naturaleza humana, y creo que eso fue lo que pasó.”