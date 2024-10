Donald Trump: «The Rock me contactó por el tiroteo»

El candidato a presidente de Estados Unidos, Donald Trump, revela que The Rock se puso en contacto con él cuando fue tiroteado. El 13 de julio de 2024, Trump recibió un disparo en un intento de asesinato durante un mitin de campaña cerca de Butler, Pensilvania. Y el político y empresario habla también de WWE WrestleMania cuando le preguntan cómo se hizon fanático de la lucha libre profesional. Ambas cuestiones las trató el también ex mandatario en su reciente visita a Six Feet Under with Mark Calaway.

► The Rock y el tiroteo

«Él fue genial. Nunca pensé que le gustara. Me sentí mal porque creo que es un tipo estupendo. Dana White dijo que, cuando me dispararon, recibí un disparo en la oreja, tal vez hayas oído hablar de eso. Rock llamó a Dana y dijo: ‘Quiero tener su número. Quiero tener su número. Lo que hizo es algo increíble.’ Él lo consideró valentía. Fue muy amable, The Rock».

Una vez parecía posible que la Superestrella de WWE y megaestrella de Hollywood se postulara a presidir EUA pero finalmente parece que eso no va a suceder.

► ¿Anfitrión de WrestleMania?

Trump: «Conocía a Vince. Supongo que esto viene de hace mucho tiempo. Fui anfitrión de tres o cuatro WrestleManias.»

Undertaker: «(WrestleMania) 3 y 4 fueron en (Trump Plaza).»

Trump: «Creo que sí. Fueron buenos. Fueron realmente buenos. Hacía un calor insoportable entonces. Algunas siempre han sido calientes, pero fue realmente caluroso. No creo que haya hecho la primera, pero hice tal vez las 5 y 4.»

Undertaker: «3 y 4. Fue la única vez que se celebró en el mismo lugar dos años seguidos.»

Trump: «3 y 4. De hecho, fue tan bueno que quise el segundo. Fue un tremendo éxito. Fue genial.»

WrestleMania III tuvo lugar en el Pontiac Silverdome en Michigan. WrestleMania IV sí que fue en el Trump Plaza en Atlantic City, Nueva Jersey.