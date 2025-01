Donald Trump es condenado en un caso que hace historia

Después de un juicio de siete semanas la primavera pasada, un jurado de 12 neoyorquinos condenó al miembro del Salón de la Fama de WWE y presidente actual de Estados Unidos Donald Trump por 34 cargos de delitos graves por falsificación de registros comerciales. El caso surgió de un pago de dinero secreto en 2016 a una estrella porno, Stormy Daniels, quien estaba vendiendo su historia de un encuentro sexual con Trump. Si ella hubiera hecho público su relato, Daniels podría haber desatado un escándalo en los últimos días de la campaña de Trump en 2016. El jurado concluyó que Trump reembolsó a su intermediario, Michael D. Cohen, por el dinero del silencio y luego ordenó que se falsificaran los registros para mantener el pago en secreto. Trump enfrentaba hasta cuatro años de prisión, pero su victoria electoral hizo que la encarcelación fuera una imposibilidad práctica y constitucional. Su descarga incondicional no tiene condiciones adjuntas. Conocemos toda la información gracias a The New York Times.

Embed from Getty Images

► Trump, condenado

Después de meses de demora, el caso criminal de Donald J. Trump en Nueva York llegó a su fin con el expresidente y futuro presidente de la nación evitando la cárcel, pero convirtiéndose en un delincuente.

«Jamás se ha presentado ante este tribunal un conjunto de circunstancias tan único y notable«, dijo el juez del juicio, Juan M. Merchan, en la sentencia de Trump. «Este ha sido un caso verdaderamente extraordinario.»

Luego, impuso una llamada «descarga incondicional» de la sentencia de Trump, una alternativa rara e indulgente a la cárcel o la libertad condicional. Explicando la indulgencia, el juez Merchan reconoció la toma de posesión de Trump dentro de 10 días.

«Donald Trump, el ciudadano común, Donald Trump, el acusado criminal», no tendría derecho a las protecciones de la presidencia, dijo el juez Merchan, explicando que solo la oficina presidencial protegía al acusado de la gravedad del veredicto.

«Este tribunal ha determinado que la única sentencia legal que permite la entrada de juicio de condena sin invadir la más alta oficina del país es una descarga incondicional«, dijo el juez Merchan.

Luego, deseó a Trump «buena suerte» y se retiró del banco.

Embed from Getty Images

A pesar de la indulgencia, el procedimiento tuvo una importancia simbólica: formalizó el estatus de Trump como un delincuente, convirtiéndolo en el primero en llevar esa designación dudosa a la presidencia.

Trump apareció virtualmente, con su gesto de desdén proyectado en una pantalla en una fría y luminosa sala del tribunal de Lower Manhattan, llena de periodistas, artistas de bocetos y el fiscal de distrito de Manhattan, Alvin L. Bragg. El presidente electo estaba en su mansión Mar-a-Lago en Florida, sentado junto a uno de sus abogados frente a un par de grandes banderas estadounidenses.

«Ha sido una experiencia muy terrible«, dijo Trump durante la audiencia, añadiendo: «La realidad es que soy totalmente inocente.»

Afirmando la primacía de la elección sobre el veredicto, dijo que los votantes «pudieron ver esto de primera mano.»

Embed from Getty Images

La sentencia resultó de la condena de Trump por cargos de falsificación de registros para encubrir un escándalo sexual que amenazaba con descarrilar su primera campaña. Una vez que el jurado condenó a Trump en los 34 cargos de delitos graves en mayo, luchó con todas sus fuerzas para evitar el espectáculo de una sentencia, pero el jueves la Corte Suprema rechazó su intento de bloquearla.

La audiencia comenzó con un fiscal principal, Joshua Steinglass, recalcando la «evidencia abrumadora» y diciendo que la fiscalía había recomendado que Trump recibiera la descarga incondicional.

Pero Steinglass aún criticó a Trump, diciendo que «lejos de expresar algún tipo de remordimiento por su conducta criminal, el acusado ha fomentado deliberadamente el desdén por nuestras instituciones y el estado de derecho.»

Trump, agregó, «ha causado un daño duradero a la percepción pública del sistema de justicia penal y ha puesto en peligro a los oficiales del tribunal.»

El abogado de Trump, Todd Blanche, dijo que «no está de acuerdo en absoluto». Criticó la legitimidad del caso, repitiendo las frecuentes afirmaciones de Trump de que se trataba de una interferencia electoral.

Dijo que era un «día triste» para la familia de Trump y para el país.

Ahora que Trump ha sido sentenciado, puede comenzar una apelación formal de su condena. Sin embargo, no puede indultarse a sí mismo. La autoridad presidencial de indulto no se extiende a cargos estatales.

Una decisión sorprendente: Este mes, los abogados de Trump presentaron repetidas solicitudes en el Tribunal Estatal de Nueva York para detener el procedimiento, todas las cuales fracasaron, lo que lo llevó a buscar un indulto de emergencia ante la Corte Suprema de EE. UU. Pero la Corte Suprema el jueves negó la solicitud de Trump, lo que fue una sorprendente muestra de independencia de un tribunal que ha parecido ser simpático con Trump en otros casos.

Embed from Getty Images