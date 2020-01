Donald Cerrone: «Soy mejor artista marcial que Conor McGregor»

Donald «Cowboy» Cerrone no tiene un reinado de título de UFC en su currículum, pero tiene muchos records que han ayudado a definir su legado en el deporte.

En realidad, es una lista bastante llamativa de logros que encontrarás al investigar todo lo que ha hecho el veterano de 36 años durante su carrera de 13 años.

El 18 de enero, Donald Cerrone pisará el octágono por vez numero 34 cuando se enfrente al ex campeón de dos divisiones Conor McGregor en UFC 246 desde Las Vegas. La pelea se considera ampliamente como el comienzo de la gira de regreso de McGregor, con su última victoria en UFC en 2016, después de participar en un combate de boxeo con Floyd Mayweather y luego caer ante Khabib Nurmagomedov en octubre de 2018.

La charla que rodea a McGregor en este cartel es que planea pelear al menos tres veces en 2020. Quiere recuperar el título de peso ligero de Nurmagomedov y el presidente de UFC, Dana White, dijo que la superestrella irlandesa se toma en serio abordar un desafío en el peso welter como bien con un posible enfrentamiento contra Jorge Masvidal que también se avecina para el futuro.

Antes de que pueda llegar a eso, McGregor primero tiene que superar a Donald Cerrone en UFC 246.

Por mucho que a él no parezca importarle que prácticamente todo el deporte esté actuando como si el resultado ya fuera una conclusión inevitable, Donald Cerrone sabe que es un enfrentamiento mucho más difícil para McGregor de lo que cualquiera podría reconocer.

“¿Me siento como un mejor artista marcial mixto? Absolutamente. Siento que he estado en las trincheras. He estado en las grandes peleas. He recorrido este camino muchas, muchas veces».

“Esta es mi pelea 51 de MMA saliendo de ese túnel. Literalmente, lo he hecho más que nadie».

«No me importaba. Llamaron y dijeron que Conor quiere pelear contigo en las 170. Dije que sí, hagámoslo. No fue un latido más que eso».

«Ambos tendremos un campamento saludable y gordo. ¿Qué hay sobre eso? No tenemos que preocuparnos por pelear con la dieta y toda esa mierda. Solo podemos llegar a ser lo que queremos, entrenar duro y mostrarnos saludables y estoy emocionado. En general, para obtener el mejor Conor, el mejor «Cowboy», esta es la única forma de hacerlo».