Donald Cerrone sobre Conor McGregor: «Soy tan salvaje y loco como el»

La estrella de peso welter del UFC Donald Cerrone podría no aparecer en los titulares de los medios tanto como Conor McGregor, pero «Cowboy» dice que es tan «salvaje y loco» como el irlandés.

Cerrone se enfrentará a McGregor en el evento principal de UFC 246 el 18 de enero en el T-Mobile Arena en Las Vegas, Nevada. No hace falta decir que esta es una gran pelea entre dos de las estrellas más grandes de MMA y una que está destinada a hacer grandes números en la taquilla.

En declaraciones a los medios de comunicación antes del evento, Cerrone habló sobre por qué se abstuvo de hablar mal con su oponente antes de la pelea. Cerrone dice que si bien no ha dicho mucho en el período previo a la pelea, planea hablar dentro del Octágono. Él dice que no necesita demostrar que es tan «salvaje y loco» como McGregor, aunque él cree que lo es.

«No voy a hablar mal de él. Realmente no me importa. Él hace su vida y lo que quiera hacer puede hacerlo. Soy tan salvaje y loco como él, pero de una manera diferente. Los medios me siguen preguntando: «¿Qué opinas de los problemas que tiene?». El tipo vive bajo un microscopio. Todo lo que hace la gente quiere explotar y hacer un gran problema al respecto. Esa es su vida. Ni siquiera cavaría en algo así. Demonios, no ”.

«La única cosa de la que estoy hablando es solo pelear. Cualquier cosa fuera de eso, eres tú. Haces lo que quieres hacer. Quieres reunirte conmigo en la jaula y pelear, pelear es algo completamente diferente, pero no voy a sacar nada del pasado ni nada que haya hecho fuera del octágono. Lo que el tipo ha hecho dentro de la jaula y lo que ha hecho por el deporte es increíble. Me siento honrado de pelear contra un tipo como él y va a ser una gran batalla y estoy deseando que llegue «.