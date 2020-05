Una vez encontrado el cuerpo de Shad Gaspard, la bella Siliana, su esposa, además del gran duelo, debe afrontar con los gastos fúnebres para enterrar a su amado esposo. Por tal motivo, unos amigos de la pareja crearon una Go Found Me oficial con el objetivo de llegar a 100 mil dólares y así poderle ayudar no solo a cubrir estos gastos, sino parte del futuro, como asegurar el futuro académico del pequeño Aryeh.

► Donaciones para Shad Gaspard

Por fortuna, Shad era un hombre muy querido por la gran mayoría de las personas que lo conocieron. Muestra de ello fue que hace dos días, Chris Masters y otros luchadores organizaron en la Vecine Beach de Marina del Rey un tributo con un arreglo floral y varias fotos de él con su familia a lo largo de la playa en donde falleció, y asistieron 500 personas a rendirle tributo.

En poco más de un día se llevó al objetivo monetario, y de momento ya hay 29 mil dólares extra que servirán bastante. Entre las grandes donaciones se destaca una anónima, bajo el rótulo de CTC RIP, de 40 mil dólares. Muchos fans dicen que John Cena fue el que hizo esta donación, pues cuando Cryme Tyme y él hicieron equipo, se les conoció como Cryme Tyme Cenation, o CTC.

Whomever did this, Cena or no Cena, is a tremendous person. — Old Man Gazz (StayHome) (@ItsMeGTW) May 23, 2020

— Alguien con el nombre de CTC RIP acaba de donar 40 mil dólares a la Go Found Me de Shad Gaspard, sobrepasando el objetivo de 100 mil dólares. Estoy muy seguro que CTC significa Cryme Tyme Cenation de cuando ellos se unieron brevemente con John Cena en 2008 y pudo haber sido John Cena quien simplemente hizo esta cosa increíble.

— Cualquiera que haya hecho eso, sea Cena o no, es una persona tremenda.

El nombre CTC fue creación de John Cena:

La plataforma de saludos de famosos, Cameo, donó 10 mil dólares, cifra similar a la de su amigo y entrenador personal Jas Mathur y de Tony Khan. Chris Jericho donó 5 mil dólares. Shelton Benjamin aportó 2 mil dólares, junto a otros dos anónimos. Raj Dhesi (Jinder Mahal), junto con Cody y Brandi Rhodes y Ricochet, donaron mil dólares.