Puede que el combate de boxeo entre Jake Paul y Mike Tyson haya batido récords de audiencia tras ser retransmitido en directo por Netflix, pero eso no significa que todos los espectadores salieran satisfechos.

Siempre iba a ser una pelea polémica desde el momento en que se anunció debido a la enorme diferencia de edad entre los dos hombres. Cualquiera que esperase un gran combate se quedaría decepcionado, y esa es la sensación que muchos se llevaron una vez que Paul levantó la mano por decisión unánime.

El «Niño Problema» siempre ha causado división, y en ningún sitio es más cierto que cuando se trata de peleadores veteranos que se hicieron un nombre compitiendo al más alto nivel.

Uno de los últimos iconos en expresar su descontento es Don Frye, pionero de las MMA y leyenda de la UFC. Frye, de 59 años, es conocido por haber protagonizado algunas peleas clásicas durante los primeros días de este deporte, como la icónica batalla que mantuvo con Yoshihiro Takayama en PRIDE y que le valió el premio a la pelea del año hace 23 años.

Mucho ha cambiado desde que Frye estaba en su apogeo y no es de extrañar en lo más mínimo que no disfrutara del tiempo que pasó en compañía de la pelea más comentada de 2024. Dio sus pensamientos sobre la pelea y reveló cómo intentó lavarla con un limpiador de paletas inmediato durante un video reciente en el canal de YouTube de su ex oponente de UFC y PRIDE, Gary Goodridge.

«Me dieron ganas de vomitar. Me dio mucho asco. Tuve que ir a casa y poner Tommy Hearns y Sugar Ray Robinson, Sugar Ray Leonard y Jake Lamotta, Rocky Marciano. [Tenía que ver peleadores de verdad. Si no hacía eso, nunca volvería a ver otro combate de boxeo. Era un fraude».