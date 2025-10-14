Don Callis: «¿WWE, TNA? AEW está haciendo historia»

El malvado Don Callis habla de manejar la Don Callis Family, ser villano en la lucha libre, el presente de la industria y de AEW, el fichaje de Andrade y más.

► En palabras de Don Callis

Un villano en la lucha libre

“Dices eso como si existiera un manual paso a paso que pudiera enseñar a alguien. Realmente solo se trata de ser yo mismo, eso es todo. No lo exagero; tal vez mi ropa sea un poco diferente de lo que usaría para cenar en Nueva York, pero simplemente dejo que mis verdaderos sentimientos salgan a la luz. No tengo paciencia para la estupidez, para la gente que no hace bien su trabajo. Y me encuentro con eso en cada momento de mi vida, ya sea en el trabajo, en un aeropuerto, registrándome en un hotel, subiendo a un avión privado… Cero paciencia. Así que, en lugar de ocultar esa parte de mi personalidad, simplemente dejo que salga y a la gente le guste o no.”

¿Cómo manejar una familia?

“Si tienes una casa bonita de cuatro habitaciones y de repente tienes cinco hijos, ¿qué haces? ¿Deshaces uno? No, compras una casa más grande. Muy simple. Siempre hay espacio para atletas genéticamente dotados en la familia Don Callis, y seguiré encontrando maneras de que eso funcione. No tengo límite de salario, tengo un límite de talento: los que no son lo suficientemente talentosos no reciben consideración. Cuando miro algo a 10 años vista, no solo a resultados inmediatos, veo el potencial. Por ejemplo, con Kyle Fletcher no estaba necesariamente listo solo por resultados para estar en el grupo, pero vi potencial y lo traje. Así hago con el grupo, y seguirá creciendo porque hay fuerza en números y unidad. A veces hay que hacer sacrificios por otros en el grupo. Esto forma parte de ser miembro de esta familia: no decides solo lo que es mejor para ti, sino lo que es mejor para el grupo.”

Kyle Fletcher

“Lo que más disfruto es ver a Kyle Fletcher. Es un asesino, un atleta increíble. Tiene todo lo que uno podría desear: talento, físico, confianza, respaldo de toda una ‘familia’. Para mí, Kyle ha dado fe en la unidad familiar y en cómo se crían los hijos, porque es todo lo que yo quería que Kenny Omega fuera mentalmente, pero Kenny no lo tenía. Es fascinante verlo en acción. Lo que le digo un día en un vuelo, semanas después lo ves aparecer en su lucha. Es un prodigio de la lucha libre con un ejército detrás.”

Nuevos miembros de la familia (Andrade y El Clon)

“Es limitante pensar que nuestra familia y yo solo estamos enfocados en lucha libre profesional. Hemos tomado presencia global, México y Japón, y eso nos da poder y diversificación. Si Tony Khan decidiera atacarnos, tenemos los recursos fuera de AEW para responder. Seguiremos creciendo y aumentando nuestra influencia en AEW y en otros mercados.”

Luchas futuras de su familia

“Mark Briscoe es un gran luchador, pero Kyle Fletcher es un talento generacional. Además de talento y físico, Kyle tiene clase, algo que le falta a Briscoe. Será un problema para él en WrestleDream. Okada y Takeshita, aunque puedan tener rivalidades personales, trabajarán juntos por algo más grande que ellos mismos: ganar los títulos en parejas de AEW. La familia viene primero.”

El presente de la lucha libre

“Solo puedo hablar de AEW. Nunca he visto shows de otras compañías; no me importa lo que hagan los demás. Estamos al borde de un momento histórico en AEW porque nadie fuera de Tony Khan ha tenido este tipo de poder en la compañía. Si alguien cruza la línea conmigo, usaré todo el peso y la fuerza de la familia Don Callis, numérica, monetaria y de otra manera, para derribar al adversario. Creceremos en influencia y poder, y estoy fascinado de ver cómo Tony Khan manejará esto. Él es un genio, y hará lo correcto para su negocio, que es respetar las necesidades de esta ‘juggernaut’ llamada familia Don Callis.”