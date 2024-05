Don Callis: «Tony Khan me impresionó, ¡qué agallas!»

Don Callis no es una persona fácil de sorprender pues ha visto y hecho de todo después de dedicar toda su vida a la lucha libre pero Tony Khan lo impactó. ¿Cómo? Como a muchos: apareciendo con collarín en el Draft de la NFL debido al ataque que le propinó The Elite.

► Don Callis de Tony Khan

«Los Young Bucks, para mí, han sido los punks más obsequiosos y molestos que he conocido en la lucha libre profesional. Finalmente están haciendo lo que les sugerí hace tres años: usar los títulos de EVP para su propio beneficio. Finalmente lo entendieron. No son tan inteligentes. Si lo fueran, no vivirían en un lugar como Rancho Cucamonga, en un complejo. ¿Quién quiere tener a su familia siempre cerca? Es terrible. La gente dice que no puedes elegir a tu familia. Yo he elegido la mía porque la que te toca al nacer no siempre es la que funciona para ti. Así que lo que diré es que han atacado a Tony Khan, lo cual para mí fue bastante impactante. Quieres hablar del ganso de los huevos de oro, Tony es la razón por la que todos estamos aquí.

«No siempre estoy de acuerdo con Tony, pero Tony es el hombre en términos de que todos tengamos un lugar para ejercer nuestro oficio. Soy un gran aficionado al draft de la NFL, y estuve concentrado durante cuatro o cinco horas seguidas viendo el draft de la NFL. Tengo que decir que me impresionó ver a Tony Khan aparecer en eso, con un collarín puesto, lo que sea. Tony puede que no tenga siete pies de altura y 400 libras, pero vaya, te diré, el chico tiene agallas. Así que tengo un nuevo respeto por Tony Khan, al verlo intervenir, haciendo ese trato en el draft. Fue genial verlo a él y a su padre allí.

«Así que no sé qué va a resultar de esto. Me aterra la idea de que los Young Bucks estén realmente dirigiendo una promoción de lucha libre. Eso me da miedo. ¿Estaremos haciendo eventos de pago por visión en Rancho Cucamonga? No lo sé. Pero realmente estoy observando eso con mucho interés para ver cómo Tony va a manejar la disciplina de estos dos niños mocosos«, explica Callis en el Battleground Podcast.