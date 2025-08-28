Don Callis Family vence a Banido y sus aliados | Adam Page y Kenny Omega se reencuentran

Rumbo a la lucha de Bandido y Hechicero en ROH Death Before Dishonor por el Campeonato Mundial de la marca, se enfrentó la Don Callis Family a Bandido y varios aliados, en un duelo que se llevaron los aliados del de Monterrey pese a algunas diferencias. Además, se vivió el reencuentro de Adam «Hagman» Page y Kenny Omega se reencontraron.

La Don Callis Family (DCF) logró imponerse en un caótico combate por equipos, aunque la victoria quedó marcada por las tensiones entre Konosuke Takeshita y Kazuchika Okada, quienes a lo largo del encuentro dejaron ver diferencias que podrían afectar al grupo en el futuro.

El duelo comenzó con Bandido y Hechicero midiendo fuerzas en un intercambio técnico que levantó al público. La acción se desbordó cuando Brody King ingresó al ring para castigar a Josh Alexander y al propio Takeshita, a quienes lanzó encima uno del otro antes de impactarlos con un Senton.

El turno de Okada y Takeshita fue clave: ambos entraron a la vez y protagonizaron un momento de discusión que generó incomodidad en su esquina. Pese a ello, la DCF tomó el control con ataques coordinados dentro y fuera del cuadrilátero. Brody reaccionó con poderío contra todos, mientras que Hechicero esquivó un Cannonball y mostró su experiencia, hasta que Josh lo sorprendió con un German Suplex.

La lucha se convirtió en un torbellino de ataques y relevos rápidos. Sin embargo, una nueva descoordinación entre Okada y Takeshita terminó en empujones, lo que abrió la puerta para que Brodido (Brody King y Bandido) y sus aliados tomaran ventaja. En los momentos finales, Mike Bailey buscó su Ultima Weapon, pero Josh Alexander lo esquivó y lo atrapó con un pin sorpresivo para dar la victoria a la DCF.

Más allá del triunfo, las fricciones entre Takeshita y Okada quedaron evidentes, sembrando dudas sobre la solidez del equipo. En contraste, Hechicero salió fortalecido de este encuentro: su desempeño le brinda un triunfo anímico clave rumbo al esperado enfrentamiento frente a Bandido.

► Adam Page y Kenny Omega se reunen

Posteriormente, Adam Page apareció para hablar de su cameonato, pero la Don Callis Family llegó para atacar al campeón de AEW, pero Bailey y King regresaron para apoyar a Hagman, aunque no pudieron hacer mucho, hasta que Kenny Omega llegó al rescate.