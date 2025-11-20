Don Callis Family buscará el Campeonato de Tríos del CMLL

Kazuchika Okada derrotó a Máscara Dorada en un duelo intenso que también garantizó una oportunidad por los Campeonatos Mundiales de Tríos CMLL para la Don Callis Family.

La noche comenzó con un choque de estilos entre Kazuchika Okada y el espectacular Máscara Dorada, quienes rápidamente pasaron de una toma de árbitro a una batalla de velocidad y agresividad. El mexicano buscó imponer su ritmo aéreo, pero Okada lo frenó temprano para llevar la lucha hacia terrenos más físicos.

Máscara Dorada mantuvo el ímpetu conectando ataques desde las alturas y castigando a Okada dentro y fuera del ring, mientras el japonés respondía con potencia y golpes que buscaban cortar el aire a su rival. La afición disfrutó de un duelo vibrante que, más allá del resultado, dejó clara la calidad de ambos competidores.

► Momentos claves

El combate estuvo marcado por el impulso aéreo de Dorada, quien logró impactar a Okada con vuelos espectaculares fuera del ring, incluyendo un tornillo desde la tercera cuerda. Okada cambió el rumbo con una combinación de resistencia, golpes precisos y oportunismo, especialmente con la reversión de la Huracarrana que dejó al público sorprendido.

Un vuelo fallido de Dorada también fue determinante para que Okada pudiera ejecutar su Michinoku Driver y cerrar con el Rainmaker.

► ¿Qué pasará ahora?

Con la victoria, la Don Callis Family obtuvo oficialmente una oportunidad por los Campeonatos Mundiales de Tríos del CMLL y enfrentará al Sky Team —Místico, Máscara Dorada y Neón— este sábado.

Sin embargo, la situación interna del grupo no es la mejor, ya que Okada y Konosuke Takeshita han mostrado tensiones recientes. Habrá que ver si ambos pueden trabajar juntos y dejar de lado sus diferencias para destronar a los mexicanos o si esos roces internos terminarán costándoles el oro.