AEW: Dynamite: Mark Davis y Jake Doyle van por el Campeonato de Parejas de AEW

La lucha para definir a los próximos retadores al Campeonato de Parejas de AEW fue un enfrentamiento caótico y con choque de estilos opuestos. La presencia de cuatro equipos convirtió el ring en un campo de batalla sin tregua.

La intensidad aumentó con el paso de los minutos, hasta que las interferencias y los ataques oportunistas terminaron marcando la diferencia en un desenlace cargado de polémica.

La Don Callis Family (Mark Davis y Jake Doyle) se enfrentó a JetSpeed (Speedball Mike Bailey y Kevin Knight), GOA (Bishop Kaun y Toa Liona) y The Young Bucks (Matt Jackson y Nick Jackson).

Jake Doyle with an AWESOME display of power as he and Mark Davis looked to secure a shot at FTR and the World Tag Titles pic.twitter.com/f7CT2VolJK — AEW on TV (@AEWonTV) January 15, 2026

Desde el inicio, el combate se caracterizó por constantes cambios de dominio. JetSpeed y los Bucks elevaron el ritmo, mientras que GOA y Davis impusieron su poder físico. Las alianzas momentáneas y los ataques múltiples mantuvieron a todos los equipos en disputa, con varias cuentas interrumpidas cuando la victoria parecía cercana.

► Momentos claves

El cierre llegó tras una serie de interferencias, pues Ricochet intervino, pero Jack Perry apareció. En medio de la confusión, Mark Davis conectó un Piledriver sobre Kevin Knight para asegurar la cuenta de tres.

► ¿Qué pasará ahora?

Tras la lucha, FTR apareció para encarar a los ganadores, provocando una pelea que requirió la intervención de árbitros y seguridad. Con Don Callis Family como retadores oficiales, el camino hacia el Campeonato de Parejas de AEW promete escalar rápidamente en tensión.