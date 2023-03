Domink y Damian Priest golpean a Rey Mysterio antes de WrestleMania

Después de que Rey Mysterio aceptara la lucha ante su hijo, Dominik Mysterio en WrestleMania 39, junto a Damian Priest, Dom, apareció en el ring para hablar de su padre.

Sobre el cuadrilátero, Dominik criticó a su madre y su hermana; incluso aseguró que hubiera deseado que Eddie Guerrero fuera su verdadero padre.

Dom subió las cosas de tono al insultar a su madre y su hermana y al final aseguró que tras WrestleMania se quedaría con el nombre Mysterio.

Fue así que tras las fuertes palabras de Dominik, Rey llegó al ring para enfrentar a Damian Priest en un combate mano a mano.

Pese a la fuerza y estatura del Arquero de la Infamia, estuvo en serios problemas por momentos, pues el enmascarado llegó con todos contra su rival.

Aunque tuvo destellos, Priest no pudo hacer frente a Rey; sin embargo, Dominik derribó al Amo del 619 cuando preparaba un vuelo.

Damian y Dominik comenzaron a golpear a Rey, hasta que el Legado del Fantasma llegó al rescate.

An infuriated @DomMysterio35 just beat up @reymysterio on #WrestleMania #WWERaw! pic.twitter.com/TtMSQlzXb2

— WWE (@WWE) March 28, 2023