Nunca en WWE un padre y un hijo tuvieron tan mala relación como Rey Mysterio con Dominik Mysterio. Pero ninguno de los dos parece dispuesto a dar su brazo a torcer. Para ser justos, «The Master of 619» lo intentó durante un tiempo, pero terminó perdiendo la paciencia (y la esperanza) y no parece que haya nada ni nadie que pueda hacer que arreglen sus problemas.

► Rey Mysterio vs. Dominik Mysterio

Y desde luego «Dirty Dom» no va a ser quien de el primer paso en esa dirección. De hecho, día tras día, no hace más que darlos en la contraria. Por ejemplo, recientemente visitó Hot Ones con Liv Morgan, la mitad de las actuales Campeonas en Parejas WWE, y comentó lo siguiente sobre su progenitor:

“Él debería pedirme perdón. Debería ponerse de rodillas, quitarse la máscara, entregármela y decirme que yo soy el Mysterio más grande de todos los tiempos, porque lo soy. Yo no le voy a pedir perdón a este hijo de p*ta».

Un progenitor que Dominik ya no encuentra en Rey pero sí en Finn Bálor, con quien también ha tenido sus más y sus menos últimamente, y con quien va a compartir la lucha cuadrangular por el Campeonato Intercontinental que también involucra a Bron Breakker y Penta en WrestleMania 41, como señala en RAW Recap:

«Sí, por supuesto. No sé por qué lo dirías así, como si él no estuviera contento. Creo que fue más bien el hecho de que no sabía lo que estaba pasando, ¿sabes? Porque obviamente va a estar feliz por mí. Como ya lo he dicho muchas veces, Finn es el papá que dio el paso adelante. Es mi tipo. Ha estado ahí para mí desde el principio. Cuando se enteró, estaba un poco impactado, y creo que fue porque no entendía bien la situación, como dije. Pero ahora que lo comprende del todo, y viendo que tenemos más chances de conseguir oro para Judgment Day, está tranquilo con eso. Al final del día, estamos en la misma página.»

En este mismo programa, Dominik vuelve a Rey para hablar de sus entradas especiales, como la que tuvo antes de su mano a mano en WrestleMania 39:

«Esa entrada fue tan especial. Creo que he tenido mucha suerte con mis entradas. Lamentablemente, en mi primer WrestleMania, habría sido mucho más genial si hubiera aparecido solo. Pero tuve que hacerlo con ese inútil. Pero luego, en WrestleMania 39, tengo la paddy wagon, salgo con la máscara de Rey Mysterio OG. Eso debería ser una máscara de Dom Mysterio, pero así es la vida. Simplemente creo que fue algo tan icónico. Lo más genial de eso es que, como dijo Triple H, se trata de crear momentos y él me ayudó a crear ese momento. Porque yo no lo sabía. Pensé que solo iba a caminar por la rampa, como cualquier otro superestrella, pero no sabía que él tenía esta visión de mi entrada que ahora es tan genial e icónica, y solo es mi segunda Mania. Como dijiste, es un momento eterno, y es solo mi segunda WrestleMania.»