Hubo un momento en que tanto Rey Mysterio como Dominik Mysterio pusieron en claro que nunca iban a enfrentarse como oponentes. Ya entonces existía la especulación de que en un futuro podrían verse las caras en un combate sin serlo, solo luchando padre contra hijo, para que al final el enmascarado le entregase su antorcha a su chico. Sin embargo, eso justamente es lo que son actualmente, después de que Dominik traicionara a Rey para unirse a The Judgment Day. Y la cosa no quedó ahí pues esta semana le dio una paliza en Raw.

Pero no le está bastando con romper su alianza, con golpearlo, sino que también se burla de él. Casi parece demasiado teniendo en cuenta que «The Great Mask of All Time» solo estaba ayudando a Edge. Ello fue lo que provocó la ruptura entre ambos. También el que Rhea Ripley haya estado jugando con la mente del joven luchador. Y las burlas no se quedan solo en la compañía luchística sino también fuera, como vemos a continuación, en el anuncio de Dominik de que reemplazará a Rey en una próxima aparición en Cricket Wireless.

Now that I’ve run my dad off of RAW, looks like you’ll need a real man to show up. I’ll see you there. https://t.co/LsRrVHOjpU pic.twitter.com/mLXFKdSy5R

— Dominik (@DomMysterio35) October 15, 2022