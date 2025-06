Este sábado se llevó a cabo el evento Tudum de Netflix, espectáculo que incluyó algunos tráilers y adelantos de lo que está por venir en Netflix, como por ejemplo, Stranger Things, Frankestein (película dirigida por Guillermo del Toro) y Happy Gilmore 2 (donde aparecen Becky Lynch y MJF). Además, varias estrellas de la WWE también se hicieron presente, como Rhea Ripley, CM Punk, Liv Morgan, Dominik Mysterio, Raquel Rodríguez y The New Day.

► Liv Morgan y Dominik Mysterio dan de qué hablar

Durante el evento Tudum, las Superestrellas de la WWE se apoderaron del escenario al presentar el tráiler de la segunda temporada de One Piece. En el proceso, CM Punk tuvo que intervenir para evitar una posible pelea entre Liv Morgan y Rhea Ripley. Luego, promocionaron la serie Love is Blind con una Kiss Cam, donde enfocaron a algunas parejas entre el público, incluyendo a Liv Morgan y Dominik Mysterio, quienes se besaron brevemente. Sin embargo, el presentador del segmento quería más. Sin embargo, los miembros de The Judgment Day hicieron caso omiso y siguieron en lo suyo hasta que enfocaron a otra pareja.

El momento fue captado en las redes sociales, y el internet explotó con los comentarios de los fanáticos respecto a esta situación, que no se había dado desde aquella vez en que se besaron en SummerSlam el año pasado.

Habrá que ver si referencian esta situación durante el siguiente episodio de Monday Night Raw, considerando que ambos han tenido sus diferencias recientemente a raíz de la presencia de Roxanne Pérez, quien ha «consentido» a «Dirty Dom» con algunos nuggets de pollo mientras Liv Morgan estaba ausente de la programación.