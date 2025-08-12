Dominik Mysterio y el lado negativo de ser luchador

Dominik Mysterio era un niño cuando dio sus primeros pasos en la lucha pero si nos atenemos a su debut como profesional vemos que lleva 5 años en los rings. Tiempo suficiente -cabe señalarse también que está constantemente en activo tanto en RAW como en eventos premium- para conocer perfectamente cómo es la vida de una Superestrella WWE.

► Dominik Mysterio y las lesiones

La vida de un luchador, aunque esto depende mucho de cada compañía o de si uno es independiente. Así, durante una entrevista reciente en el pódcast The TWC Show, el actual Campeón Intercontinental comentó acerca del lado negativo (o uno de ellos) de la industria: convivir con el dolor debido a las lesiones, los viajes y demás elementos relacionados:

“Las lesiones más graves que he tenido… mis costillas, por ejemplo. Hace un par de semanas, me disloqué dos costillas inferiores, y se estaban clavando en mi cartílago. Por eso estaba realmente lesionado. Todos pensaban que estaba fingiendo, pero en realidad estaba lastimado.”

“Mi primer combate como rudo fue contra Edge, y yo hice un Frog Splash. Me fracturé una costilla y eso perforó un pulmón. Terminé el combate, y recuerdo que después no podía recuperar el aliento. Le dije al médico: ‘No, no, estoy bien’. Volví al vestuario. Diez minutos después dije: ‘Todavía no puedo respirar… esto no está bien’. Efectivamente, fui al hospital y me dijeron: ‘Sí, tienes un neumotórax. No puedes volar a casa’. Y yo dije: ‘Ah, genial’.” “No importa qué pase, siempre vas a tener dolores y molestias, además de los viajes. La gente no se da cuenta del tipo de desgaste que eso provoca en tu cuerpo. La espalda se te llena de callos por lo duras que son las cuerdas… tu cuerpo tiene que acostumbrarse a eso, a recibir golpes y pasar por todo ese montón de mier**… y luego tener que hacerlo de nuevo al día siguiente.”