Dominik Mysterio: «WrestleMania 41 será el mejor»

«Dirty» Dominik Mysterio cree que la edición 41 de será la mejor de todas las que WWE ha realizado de su gran evento, WrestleMania. Puede resultar curioso que así lo indique el luchador cuando anteriormente nos hacíamos eco de esta respuesta cuando le preguntaban por la posible participación entonces de The Rock: «¿Quieres mi opinión honesta? Una respuesta 100% honesta. No me podría importar menos«. También Liv Morgan añadía: «No nos importa. Nos importa lo que estamos haciendo nosotros».

Embed from Getty Images

► Dominik Mysterio de WrestleMania 41

Puede que dichas palabras y la que traemos ahora no sean contradictorias -de hecho, pertenecen a la misma entrevista en Bootleg Kev– si apuntamos que Dominik solo estaba haciendo referencia a «The Final Boss» y no tanto al evento premium en sí mismo, del que dice lo que leemos a continuación:

«Honestamente, creo que este será el WrestleMania más grande que hayamos tenido, simplemente porque sentimos que tenemos que superar el del año pasado. Para lograr eso, tenemos que hacer algo mejor este año. Como dije, creo que este WrestleMania va a ser el mejor WrestleMania que hayamos tenido.»

Embed from Getty Images

Una forma de llevar el show a nuevas alturas consigo mismo como protagonista podría ser disputar ese tan comentado enfrentamiento cabellera contra máscara con su padre, Rey Mysterio, como oponente. No hace mucho, Dominik hablaba así de esa opción:

«Naah, él nunca lo haría. Además, mi cabello es demasiado lujoso. Ya lo he vencido dos veces. Si piensas en todas las veces que él me ha vencido… el año pasado en WrestleMania tuvo que usar a dos linieros ofensivos de 6’8» de los Philadelphia Eagles para ganarme. Lo entiendo. Créeme, lo entiendo. El año anterior a eso tuvo que usar a, ¿cómo se llama? El Conejo, Bad Bunny. Nunca me ha vencido limpiamente, solo, uno contra uno. Eso en realidad nunca ha pasado.»