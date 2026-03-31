Dominik Mysterio vs Finn Bálor se confirma para WrestleMania 42

La rivalidad entre Dominik Mysterio y Finn Bálor llegará a WrestleMania 42, en lo que será uno de los enfrentamientos más personales del evento.

Lo que comenzó como una alianza dentro de The Judgment Day terminó por convertirse en una guerra abierta que ha ido escalando semana a semana en Monday Night Raw y tendrá su momento más importante en el evento magno de WWE.

► Dominik Mysterio reta a Finn Bálor en RAW

En el episodio más reciente de RAW, Dominik apareció para confrontar directamente a su excompañero, responsabilizándolo de su derrota en su intento por recuperar el Campeonato Intercontinental ante Penta.

Con un tono desafiante, el ahora rudo dejó clara su intención rumbo al magno evento.

“En WrestleMania solo quedará un hombre en pie, y ese será el ‘Rey de los Luchadores’, Dominik Mysterio”.

► La traición que rompió a The Judgment Day

El origen de esta rivalidad se remonta al 9 de marzo de 2026, cuando Dominik y el resto del grupo expulsaron a Bálor, quien traicionó previamente a Dom.

La ruptura se dio tras semanas de tensión, detonadas por la derrota de Dominik ante Penta el 2 de marzo, donde el joven luchador acusó a Bálor de no apoyarlo durante el combate.

Desde entonces, la relación entre ambos se volvió irreparable, pasando de aliados a enemigos declarados.

► Un duelo personal en WrestleMania 42

Las confrontaciones no tardaron en intensificarse. Finn Bálor regresó semanas después para costarle a Dominik una nueva oportunidad titular, desatando un nuevo enfrentamiento físico.

El “Príncipe” también atacó a Dominik y a JD McDonagh, dejando claro que buscaba venganza de la expulsión del grupo.