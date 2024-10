Es una completa incógnita lo que va a hacer «The People’s Champion» The Rock en WrestleMania 41. Lo único que parece claro es que va a estar en el mayor evento premium de WWE de 2025. Él mismo pidió a los fanáticos que no se creyeran un reciente informe que apuntaba que no está programado: «No crean ninguna de esas mierd*s».

Embed from Getty Images

► ¿The Rock? ¿WrestleMania 41?

Dicho esto, el Universo WWE al completo está pendiente de cada noticia acerca de esta cuestión que sale a la luz deseando que se haga oficial el combate que el samoano máximo va a tener en «The Grandest Stage of Them All». No obstante, hay una persona al menos que no tiene ningún interés, y su nombre es Dominik Mysterio.

«¿Quieres mi opinión honesta? Una respuesta 100% honesta. No me podría importar menos«, le dijo a Bootleg Kev.

En realidad, dos personas, pues la Campeona Mundial, Liv Morgan, añadió:

«No nos importa. Nos importa lo que estamos haciendo nosotros.»

Embed from Getty Images

Tampoco se sabe qué harán ellos en WrestleMania el año próximo. En realidad, ninguna Superestrella de WWE. Para entonces todavía queda mucho. Y no solo mucho sino también un evento clave en este que nos ocupa como Royal Rumble. ¿Será que The Rock ganará la batalla real? ¿O podría hacerlo Dominik Mysterio?

Por otro lado, así hablaba «Dirty Dom» recientemente de la megaestrella de Hollywood:

“Honestamente, estoy cansado de estos viejos pensando que pueden seguir el ritmo y venir aquí con esta nueva generación. Ni siquiera quiero hablar por los demás. Estoy hablando solo por mí mismo. Al final del día, soy mi propia persona. Soy el mejor Mysterio de todos los tiempos. Estos viejos quieren venir y conseguirlo, pueden hacerlo. CM Punk, The Rock, no importa. Solo están enojados porque no tienen pelo, y yo tengo el mejor cabello y el mejor bigote«.

Embed from Getty Images