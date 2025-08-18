Dominik Mysterio tendrá revancha por el Megacampeonato en Worlds Collide

La rivalidad entre Dominik Mysterio y El Hijo del Vikingo vivirá un nuevo capítulo cuando ambos se enfrenten por el Megacampeonato de AAA en el evento WWE x AAA Worlds Collide, programado para el 12 de septiembre en Las Vegas.

El duelo representa más que una simple defensa titular: es la primera vez que una función avalada por AAA y WWE coloca a uno de los campeonatos más prestigiosos de México en el centro de la atención internacional.

La historia reciente entre los luchadores ha estado llena de tensión. En Triplemanía XXXIII, Mysterio acarició la gloria al poner contra las cuerdas a Vikingo, pero la sorpresiva irrupción de AJ Styles cambió el destino del combate. Desde entonces, el hijo de Rey Mysterio no ha dejado de reclamar que el verdadero campeón debería ser él.

En redes sociales, Dominik retó al Hijo del Vikingo buscando revancha por el título máximo de WWE.

Por su parte, el Hijo del Vikingo llega a este compromiso con la presión de mantener el título, especialmente después de que se ha ganado muchos detractores en los últimos eventos de AAA.

¿Cuándo y dónde se celebrará Worlds Collide?

El esperado evento tendrá lugar el 12 de septiembre de 2025, teniendo como sede The Pavilion at the Thomas & Mack Center, en Las Vegas, Nevada.