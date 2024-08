Si preguntamos a la Inteligencia Artificial por quién es el villano más grande que ha habido en la historia de la lucha libre profesional nos comparte el siguiente listado:

Embed from Getty Images

► Dominik Mysterio, ¿el villano más grande?

En cambio, si se le pregunta a «Dirty» Dominik Mysterio, como hicieron recientemente en un video para el canal de YouTube de la WWE, él se nombra a sí mismo:

«¿El mayor villano de la lucha libre de todos los tiempos? Yo. Siguiente pregunta».

Aprovechando la imagen destacada elegida para el video, sin duda, en opinión de un servidor, durante sus tiempos como villano Kevin Owens fue mejor de lo que es actualmente Dominik Mysterio. En todo caso, este es el más odiado en el presente, pero, ¿ser el más odiado es lo mismo que ser el mejor? Es una pregunta interesante. Porque, si no lo es, ¿qué significa ser el mejor? Y continuando con «The Prizefighter», no faltan quienes le están pidiendo que vuelva a ser heel. Podría aprovechar ahora que va a luchar por el Campeonato Indiscutible en Bash in Berlin, sería un momento ideal para que se volviera contra Cody Rhodes para además hacer más interesante la historia.

Embed from Getty Images

¿Quién es el villano más grande de la historia?