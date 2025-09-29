Dominik Mysterio sobrevive a Rusev y retiene el Campeonato Intercontinental

Dominik Mysterio se impuso a Rusev en un combate lleno de acción, sorpresas y ataques impresionantes. Desde el inicio, el búlgaro dominó con fuerza bruta, pero Mysterio supo reaccionar y aprovechar cada oportunidad para contraatacar, manteniendo al público al filo de sus asientos.

El combate vio a ambos luchadores intercambiar movimientos devastadores. Sin embargo, el búlgaro fue una pieza complicada. Dom intentó engañar al réferi fingiendo que Rusev lo había golpeado con uno de los campeonatos que posee. Sin embargo, aunque el réferi se dio cuenta, peor acto seguido se distrajo y Dom le conectó una patada en las partes bajas a su rival para llevarlo al toque de espaldas y retener su Campeonato Intercontinental.

There’s a reason they call him «Dirty» Dominik Mysterio… 👀 …and they’ll continue to call him Intercontinental Champion too! pic.twitter.com/kmModddL0M — WWE (@WWE) September 29, 2025

Los fans no dejaron de corear el nombre de Dominik durante todo el enfrentamiento, celebrando cada maniobra espectacular y reaccionando con sorpresa a los momentos de tensión extrema.

► Qué pasará con Dominik Mysterio y Rusev

Tras esta victoria, Dominik Mysterio se prepara para defender su Megacampeonato en Héroes Inmortales, donde también posee el título de AAA. Por su parte, Rusev buscará venganza, determinado a recuperar el campeonato que estuvo tan cerca de arrebatarle, asegurando que la rivalidad entre ambos aún tiene mucho por ofrecer.