Dominik Mysterio sobre CM Punk: «Está viejo y acabado»

Aunque no se ha visto en pantallas, la guerra de palabras entre Dominik Mysterio y CM Punk se ha dado fuera de la programación de WWE, con el miembro de The Judgment Day minimizando (en su momento) el regreso de Punk en Survivor Series 2023, y con este último también reaccionando en sus redes sociales al llamarlo «pequeña zorra» al ex Campeón Norteamericano NXT.

► Dominik Mysterio y CM Punk, en guerra de palabras

Parece que la situación entre Dominik Mysterio y CM Punk está lejos de terminar, ya que durante una entrevista reciente con Treasure Hunting with Moses The Jeweler, Mysterio no dudó ni un segundo en decir que CM Punk está viejo y acabado, aunque se contuvo para decirle más cosas debido a que estaba acompañado por Liv Morgan.

«No me gusta CM Punk. Está viejo y acabado. Si sigo así, me meteré en problemas porque no me gusta CM Punk. Tengo a alguien aquí para mantenerme a raya (Liv Morgan). Si digo algo fuera de lugar, me meteré en problemas aquí mismo. Pero que le den a CM Punk».

Sin duda, el intercambio verbal entre CM Punk y Dominik Mysterio parece que continuará, y no sabemos en este punto si esto será llevado a pantallas en algún momento, aunque no debería descartarse (de hecho, Dominik fue el primer rival de Punk durante un evento no televisado, cuando este volvió a la WWE). Por ahora, Punk está enfrascado en su disputa con Seth Rollins y Roman Reigns, apuntando hacia una probable triple amenaza en WrestleMania 41, mientras que Dominik está concentrado en The Judgment Day, quienes parecen tener sus propios problemas a la interna.