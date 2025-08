Dominik Mysterio: «Seguiré en WWE dentro de 5 años»

El reconocido Campeón Intercontinental WWE, Dominik Mysterio, habló acerca de WWE Unreal, del legado de Eddie Guerrero y de cómo se ve estando en WWE como un luchador bastante importante, dentro de los próximos cinco años. Estas fueron sus interesantes palabras en entrevista con Bleacher Report:

► Dominik Mysterio , feliz de lo que está logrando en WWE y piensa en el futuro

«Soy muy de la vieja escuela. Pero al final del día, entiendo el concepto del negocio y entiendo lo que se necesita para que nuestra industria evolucione y crezca. Pero cuando se trata de mis sentimientos personales y comentarios al respecto de WWE Unreal, me acojo a la Quinta Enmienda.

«Siento que puedo alcanzar alturas aún mayores en mi próximo capítulo. Soy un tipo que vive el día a día, no me gusta adelantarme demasiado con lo que voy a hacer simplemente porque estoy tan ocupado con lo que está pasando en el presente. Pero definitivamente me veo estando en la empresa por mucho, mucho tiempo.

«Soy lo más producto de casa que se puede ser cuando se trata del talento de WWE, y quiero estar aquí por mucho tiempo, y si eso significa convertirme en campeón mundial en los próximos cinco años, ganar más oro, lo que sea necesario. Solo sepan que Dirty Dom va a seguir aquí.

«Siempre intento hacer lo mejor para mantener viva la memoria de Eddie, especialmente con todo lo que hago, pero lo de anoche fue algo especial. No tenía idea de que AJ saldría con ese estilo de atuendo, así que definitivamente me tomó por sorpresa, pero él no sabía que mi equipo no era un homenaje, sino una bofetada en la cara al equipo de mi papá en el SummerSlam del 2005, solo para mostrar que yo soy el mejor de los Mysterio y que lo estoy haciendo mejor de lo que él jamás lo hizo.

«Yo sé que se le conoce como el campeonato del hombre trabajador, pero al final del día, lo que sea mejor para Dirty Dom es lo que voy a hacer. Lo que sea mejor para el Campeonato Intercontinental es lo que voy a hacer, y si eso significa defenderlo cada semana, lo defenderé cada semana.

«Si eso significa defenderlo cada dos meses, lo haré cada dos meses. Honestamente, depende de a quién crea que merece una oportunidad titular, y si no creo que nadie la merece, al demonio, no lo defenderé en un año si es necesario».