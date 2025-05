Dominik Mysterio: «¡Saqué mi glock al estilo Arn Anderson!»

Dominik Mysterio es «Sucio» pero de momento no tanto como para sacar una pistola en WWE TV. En cambio, sí que lo hizo una vez sin cámaras presentes.

Él mismo lo recuerda junto a Stephanie McMahon en una reciente entrevista con «The Billion Dollar Princess» para su pódcast What’s Your Story?:

Dominik se refiere a cuando Arn Anderson «sacó una glock» y apuntó con ella a la cabeza de Cody Rhodes cuando ambos eran entrenador y luchador en AEW en el Dynamite del 29 de septiembre de 2021. El veterano intentaba que el «American Nightmare» sacara toda su rabia durante su rivalidad con Malakai Black.

Wow! @TheArnShow holds nothing back with some very strong words for @CodyRhodes. What’s going on with the #NightmareFamily? Tune in to @tntdrama NOW to watch #AEWDynamite LIVE! pic.twitter.com/hasf6cHkSs

— All Elite Wrestling (@AEW) September 30, 2021