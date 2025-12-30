Dominik Mysterio regresaría para Royal Rumble 2026

Durante el último episodio de WWE Raw, se hizo oficial que, debido a su lesión, Dominik Mysterio estará de baja indefinidamente. Ahora, tenemos más información.

► La lesión de Dominik Mysterio

En la nueva edición del Wrestling Observer Radio, Dave Meltzer reporta:

“Dominik Mysterio descubrió que no necesita cirugía. Lo que me dijeron hoy es que están manejando un plazo de tres a cuatro semanas. Así que no es algo a largo plazo, debería estar de vuelta para el Rumble.”

“El calendario es flexible, pero las tres o cuatro semanas es la cifra que le dieron los médicos, creo que hoy o ayer.”

“Recibió la noticia de que no habrá cirugía, lo cual fue un alivio, porque si hubiera sido necesaria sería como el caso de Seth: meses y meses de baja, habría tenido que dejar los títulos y es un mal momento para estar lesionado durante tanto tiempo.”

“Dentro de un escenario negativo, recibió la mejor noticia posible.”

¿Qué te gustaría ver de Dominik Mysterio en Royal Rumble 2026? ¿Defenderá el Campeonato Intercontinental? ¿Lo perderá? ¿Ganará la batalla real?