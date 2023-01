Durante la conferencia de prensa de Royal Rumble 2023, Dominik Mysterio estuvo hablando de muchos temas, como la influencia que tiene de Konnan o cómo se siente estar teniendo éxito en la WWE sin su padre, Rey Mysterio. También, como no podía ser de otra forma, de Rhea Ripley. Ella fue quien lo llevó al Judgment Day y es quien lo está cuidando desde entonces. Además, “La Erradicadora” ganó su batalla real para luchar por un título en WrestleMania 39; anoche en Raw anunció que será contra Charlotte Flair por el Campeonato Femenil SmackDown.

► Dominik Mysterio alaba a Rhea Ripley

Pero no habló de ninguno de estos temas, al menos de acuerdo a los comentarios que traemos ahora, sino de cómo Rhea Ripley ha estado luchando con hombres. No en combates como tal pero tanto en el Rumble como en el Raw posterior tuvo encontronazos físicos con Edge. Aunque la WWE sigue sin atreverse a permitir que los luchadores golpeen a las luchadoras. Lo cual no deja de ser llamativo cada vez que surge la oportunidad. Dominik cree que su amiga está cambiando el estilo de la compañía McMahon.

“Siento que definitivamente lo ha hecho. Y como dijiste, con Rhea pudiendo intervenir con los muchachos y golpear a Luke Gallows y poniéndose en la cara de Solo y golpeando a Tozawa. ¿Cuándo fue la última vez que sucedió en la WWE donde una mujer entró y venció a otro luchador masculino? Ha sido un tiempo. ¿Y qué genial que haya sido mi Mami, Rhea Ripley? Eso es rudo, hombre”.

¿Te gustaría que hubiera luchas intergénero en la WWE?