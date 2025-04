Sin duda alguna, en medio de esta gran rivalidad, Dominik Mysterio no ha escatimado recursos para atacar a su padre, el legendario Rey Mysterio. Tanto con palabras como con acciones, con las brutales palizas que le ha llegado a dar.

En una reciente entrevista con Sports Keeda Wrestling, la gran figura de WWE, ex Campeón Norteamericano NXT, reveló el motivo por el cual su papá utiliza máscara. Según Dominik, no es para seguir la tradición de la lucha libre profesional, sino para esconder su cara. Estas fueron sus interesantes declaraciones:

► Rey Mysterio usa máscara por este motivo, según Dominik Mysterio

“Lamentablemente viví con ese hombre por más de 15 años. Es un bueno para nada. Es una persona horrible. No tiene nada bueno. Es feo. Por eso tiene que usar máscara. No tiene ni pelo.

«Me importa un comino la historia o la herencia. Ustedes tienen más o menos la misma estatura, así que por ese lado puedes sentirte fan. Tienes más pelo que él, así que eso ayuda. Está un poco canoso, se parece a su perilla. Simplemente no me cae bien. No me gusta ese tipo».