Dominik Mysterio tuvo una interesante entrevista con Chris Van Vliet, y allí, entre muchos otros temas, reveló que no cree que su padre, Rey Mysterio, mereciera haber sido honrado durante el fin de semana de WrestleMania 39 con su inducción al Salón de la Fama WWE.

Chris Van Vliet le preguntó el motivo por el cual se fue de la ceremonia del Salón de la Fama, un día antes de que lo enfrentara en WrestleMania. Dominik dijo que su padre no merecía ese honor, y estas fueron sus interesantes palabras:

► Dominik Mysterio habla de su padre, Rey Mysterio, y el Salón de la Fama WWE

“Ahora está en el Salón de la Fama, ¿verdad? ¿Después de qué… 30 años? Le tomó suficiente tiempo, ¿no? Aún creo que no era digno de estar allí.

¿Me fui? Sí, sí, me fui de su ceremonia de inducción. Fue necesario, ¿sabes? Ahora que lo mencionas, recuerdo haberme marchado. Creo que fue porque sentí algo al respecto. No creía que mereciera estar en el Salón de la Fama. Al menos, no todavía. Quizás una vez que pierda contra mí y entregue su máscara. Pero no tengo voz ni voto en eso».

Por ahora, ambos siguen en guerra, aunque no hayan tenido una rivalidad directa en WWE por mucho tiempo, pero la relación no ha mejorado.