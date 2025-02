Dominik Mysterio revela su venganza personal contra John Cena

Dominik Mysterio en principio no ha tenido ningún problema con John Cena delante de las cámaras de la WWE. Y detrás de ellas el 16 veces Campeón Mundial estuvo entrenando en su momento al hijo de Rey Mysterio, como el miembro del Salón de la Fama contaba en 2021: «Escuchar a Cena entrenarlo desde la esquina, y él simplemente atendiendo. Lo que aprende de Cena es completamente diferente de lo que va a aprender de mí. Así que le pedí a Cena que entrenara a mi hijo tanto como pudiera. Es todo suyo. Dominik aprendió mucho este fin de semana pasado, y solo va a mejorar». De hecho, también supimos de una vez que Cena aconsejó a Dominik sobre el público.

► Venganza personal

Por ello sorprenden las recientes declaraciones de «Dirty Dom» en el podcast Battleground, las cuales no aclara:

«Cena, porque tengo una venganza personal contra él. Me hizo algo que no me sentó muy bien, así que me gustaría preguntarle al respecto. Y él sabe de qué estoy hablando».

¿Puede que sea por estas palabras de John Cena Sr., padre de «The Champ», sobre él en 2020?:

«Cuando tienes que sacarle a alguien un ojo de su cuenca… Primeramente, habríamos visto mucha sangre por la lona. En segundo lugar, si vas a usar una pelota de ping-pong, al menos usar un ojo de cristal para que así parezca un poco más razonable. Ponle un parche al tipo. Hazlo real. Terrible… Una estupidez, una estupidez. Ahora recuerda, Rollins, que Rey va a por ti. ¿Por qué? Porque te sacó un ojo. Menuda tontería. Por favor… Lo malgastaron, lo malgastaron. Y todo, para elevar a Dominik. [Ante la consideración de su interlocutor Dan Mirade de que Dominik debería volver al Performance Center a entrenar] Estoy de acuerdo contigo. Lo siento, pero estoy de acuerdo contigo».