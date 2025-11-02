Dominik Mysterio retuvo el Campeonato Intercontinental en Saturday Night’s Main Event

Dominik Mysterio defendió con éxito el Campeonato Intercontinental ante Penta y Rusev en una triple amenaza marcada por la intensidad, la astucia del campeón y un final polémico que mantuvo a los aficionados al borde del asiento. “Dirty Dom” volvió a mostrar su habilidad para aprovechar cualquier oportunidad a su favor.

El combate inició con Penta y Rusev aliándose temporalmente contra el campeón, aunque la unión no duró mucho. Rusev impuso su fuerza con múltiples suplex, mientras Penta castigaba con patadas y un Mexican Destroyer. Dominik, por su parte, esperó los momentos precisos para atacar, esquivando golpes y utilizando su velocidad para contrarrestar a sus rivales. El caos aumentó con el uso de sillas y martillos, en un duelo donde todo valía.

► Momentos claves

El desenlace llegó cuando Rusev creyó haber ganado tras aplicar el Accolade, pero fue engañado por Dom, quien hizo sonar la campana antes de tiempo. Mientras el búlgaro discutía con el árbitro, Dominik aprovechó para usar el martillo, provocando que Penta golpeara accidentalmente a Rusev. Con ambos rivales fuera de combate, Mysterio selló la victoria con un Frog Splash que aseguró su retención.

► ¿Qué pasará ahora?

Tras una defensa llena de controversia, Dominik Mysterio continúa su reinado, aunque Penta y Rusev no parecen dispuestos a dejar las cosas así. Es probable que ambos busquen revancha en los próximos eventos, donde podrían exigir justicia tras lo ocurrido en esta caótica triple amenaza.