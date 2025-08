Dominik Mysterio retiene el Campeonato Intercontinental con homenaje a Eddie Guerrero

En un combate lleno de intensidad, trampas y emociones, Dominik Mysterio logró defender con éxito el Campeonato Intercontinental ante AJ Styles. Más allá del resultado, lo que marcó el encuentro fueron las múltiples referencias a Eddie Guerrero, ícono de la lucha libre e inspiración del joven campeón.

A la entrada del combate, AJ Styles llegó al ring en un Low Raider y luego se acostó en las cuerdas tras como lo hacía Eddie, siendo los primeros homenajes de la noche.

Desde el inicio, AJ dominó con un backbreaker, un Electric Chair y un clothesline que sacó a su oponente del ring. Sin embargo, Mysterio resistió, aplicando su conocido 619 y replicando algunos de los movimientos más emblemáticos de Guerrero, como los Three Amigos, aunque no logró completar la serie de suplexes. Más adelante, ejecutó un frog splash, el movimiento final de Eddie, para sellar la victoria.

El momento más claro del homenaje llegó cuando Mysterio utilizó una clásica artimaña de Guerrero: fingió haber sido golpeado con una silla, arrojándosela a Styles y dejándose caer al suelo para engañar al árbitro. AJ, conocedor del legado, optó por devolvérsela con ironía: también se tumbó fingiendo haber recibido el golpe.

WHAT A BEAUTIFUL TRIBUTE TO EDDIE GUERRERO FROM DOMINIK MYSTERIO AND AJ STYLES 🥹❤️#Summerslam pic.twitter.com/oTAmT4Qp9C

— Wrestling Pics & Clips (@WrestleClips) August 4, 2025