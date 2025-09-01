Dominik Mysterio retiene ante AJ Styles y apunta al Megacampeonato AAA

Dominik Mysterio reafirmó su reinado como Campeón Intercontinental en un enfrentamiento que lo deja bien posicionado para enfrentar el Megacampeonato en Worlds Collide.

AJ Styles recibió una gran ovación de la gente de París, donde fue muy bien recibido con un cántico que resonó por toda la arena por varios minutos.

Desde el primer instante, Mysterio tomó la iniciativa al golpear a su rival por la espalda y una estrategia agresiva que desorientó a Styles. La lucha se trasladó a ringside, donde Dominik sacó ventaja utilizando las barreras y mesas de comentaristas para castigar a su rival, mientras el público coreaba su nombre. Cada intento de AJ por imponer su estilo se encontró con la astucia y velocidad del campeón, que pese a sufrir los ataques resistió.

A pesar de que Styles buscó la victoria con su amplio arsenal de movimientos, incluyendo el Styles Clash y un Phenomenal Forearm, Dominik se mantuvo un paso adelante. La intervención de El Grande Americano permitió a Mysterio a Rey derribar a su rival y llevarse el combate.

Tras su triunfo, Dominik no perdió tiempo y se dirigió a la cámara para recordar a todos que es el “rey de los luchadores” y dejó clara su ambición: el Megacampeonato AAA será suyo. Con este triunfo, llega a Worlds Collide no solo con el campeonato intercontinental bajo su brazo, sino con una confianza y motivación de quitarle el cetro al Hijo del Vikingo.