Dominik Mysterio: "Quiero superar lo hecho por mi padre"

Es realmente impactante porque recién está iniciando su carrera como Superestrella de WWE pero Dominik Mysterio está en un momento enorme. Este próximo domingo va a verse las caras con Seth Rollins en un mano a mano en SummerSlam 2020.

"El Mesías" es uno de los luchadores más importantes de la última década en el imperio luchístico McMahon y el hijo de Rey Mysterio tiene mucha suerte de estar trabajando a su lado. Ahora queda ver qué tal responde en su primer combate profesional. Porque hasta ahora, en los segmentos que ha protagonizado así como también en las promos lo ha hecho realmente bien. Sin duda ha aumentado las expectativas.

► Dominik Mysterio en WWE The Bump

Para hablar de todo lo que lo rodea y continuar promoviendo su debut en los encordados, el joven gladiador está concediendo diferentes entrevistas y queremos hacer un repaso a dos recientes que ha realizado. Primero, entró recientemente como invitado al programa WWE The Bump. Durante la charla respondió a muchas cuestiones, hablando así de cómo el linaje familiar lo está ayudando:

"Creo que juega un papel muy importante. Crecí en este negocio. Pienso que la experiencia que he tenido en los últimos cinco o seis años creciendo en esta industria va a jugar un factor".

Mirando hacia la mayor fiesta del verano, Dominik comentó que no tiene ningún plan para después del pay-per-view de WWE.

“Realmente no lo he pensado mucho porque estoy súper concentrado en el domingo y pensando únicamente en eso. Después del domingo, creo que definitivamente me sentaré con mi papá para ver cuáles son los próximos pasos en la dinastía Mysterio y qué decisiones deben tomarse a continuación".

Y en cuanto a su oponente de este domingo, el chico Gutiérrez quiso enviarle el siguiente mensaje:

"Seth Rollins, después de lo que le hiciste a mi papá en Extreme Rules y lo que me hiciste a mí en Raw, golpeándome con Murphy con ese palo de kendo... No puedo esperar para ponerte las manos encima en nuestra lucha callejera en SummerSlam. Tendré a mi papá en mi esquina para asegurarme de que ninguno de los dos juega conmigo".

► Dominik Mysterio habla con ESPN

Para continuar, Dominik Mysterio hizo interesantes declaraciones también a ESPN. Primero, contó cómo supo de su combate en Rollins en SummerSlam.

"Mi papá fue el que me lo dijo. Al principio pensé que estaba bromeando. Fue como: '¿De qué estás hablando? Eso no va a suceder, no tengo contrato, no...'. Me quedé sin palabras. El hecho de tener mi primer combate en SummerSlam contra Seth Rollins.... Qué locura".

Echando la vista atrás, recordó cuando formaba parte de la historia de su papá con Eddie Guerrero y tenía que viajar con ellos a los shows.

"Disfrutaba viajando y no yendo a la escuela".

También rememoró cuando tuvo que empujar la escalera para que su "tío Eddie" cayera y no pudiera alcanzar el maletín con los papeles de su custodia en la lucha de SummerSlam 2005. Pareció un trámite fácil pero en realidad no lo fue para Dominik.

"Estaba nervioso. Me dijeron que no empujara demasiado fuerte porque no querían que Eddie se lastimara pero ni siquiera podía mover la escalera".

El joven luchador sabía a lo que quería dedicarse cuando llegó la hora de decírselo a su papá.

"Le dije a mi papá: 'Quiero empezar a luchar'".

Rey Mysterio lo acompaña en la entrevista y afirma que siempre esperó que ese momento llegara.

"Nunca quise presionarlo para que siguiera mis pasos. Ha estado en esta industria desde que era un niño. Siempre pensé que esto algún día sería suyo".

El enmascarado continúa contando cómo quiso entrenar a su hijo, con paciencia y de manera metódica.

"Siempre quise darle una oportunidad y ver cómo se sentía en el ring. De inmediato me di cuenta de que estaba captando todos los conceptos muy rápido. No sólo lo veía yo, también Konnan. Los dos veíamos que tiene un talento natural. Es algo que realmente nos sorprendió. Nunca lo había hecho, solo lo había visto desde afuera, lo cual es completamente diferente. En los primeros meses hicimos lo fundamental y lo básico. A veces los dos nos sentíamos frustrados. Pensé que lo mejor era que entrenara con otra persona".

Fue entonces cuando Dominik se fue a Calgary para entrenar con Lance Storm. Así lo cuenta él.

"Creo que fue difícil adaptarme a Calgary porque soy un chico de California. Cualquier cosa por debajo de los 21 grados es frío para mí. Calgary es extremadamente fría. Solo para ir al gimnasio teníamos que apartar la nieve".

Camino a su debut en los encordados, el joven Mysterio no sabe qué pueden esperar los fanáticos; mientras que Rey dice que es una locura. De todas maneras, el hijo del enmascarado quiso poner en claro que no le preocupa demasiado lo que piensen los demás.

"Siempre habrá gente hablando. Todos tienen su propia opinión, pero al final del día no saben todo el trabajo duro que he realizado. Después de todo, mi arduo trabajo hablará por sí mismo".

Para terminar, volvemos a la primera cuestión, el linaje de que forma parte Dominik Mysterio.

"Pensando en poder calzarme sus zapatos, creo que más bien es cuestión de dejarlos crecer. Quiero ser mucho más grande que él. Quiero llevar el nombre de Rey Mysterio a dónde no ha estado antes".

