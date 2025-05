Dominik Mysterio: «Quiero luchar en AAA porque…»

El actual Campeón Intercontinental de WWE, Dominik Mysterio, tienen una particular razón para querer aprovechar la nueva relación con Lucha Libre AAA Worldwide. Un deseo que, por motivos distintos, expresaba también recientemente Zelina Vega, la presente Campeona de Estados Unidos.

Atendamos ahora a las declaraciones de «Dirty Dom» en una entrevista con Jim Varsallone:

“Honestamente, fue muy sorprendente. WWE tenía una pequeña alianza con TNA, así que en mi cabeza, habría asumido que harían otro tipo de asociación con AAA. Estas pequeñas colaboraciones en las que mezclamos y nos prestamos talento y cosas así. Pero nunca… no pensé que fuera posible, ¿sabes? Realmente compraron AAA. Para mí, eso es algo enorme. Es, si no la más grande, una de las compañías más grandes en México, con una historia no solo con el nombre Mysterio, sino con muchas otras generaciones y luchadores que tienen tanta historia. El hecho de que ahora podamos incorporar eso y no solo eso, sino lo que podemos hacer en México y lo que México puede hacer aquí en Estados Unidos, en cuanto a talento. Es una gran bendición para nosotros y para todos a nuestro alrededor.

“Para mí, incluso antes de empezar a luchar y entrenar, siempre fue un sueño poder luchar en México con AAA, ser parte de AAA, porque siempre he querido continuar el legado de los Mysterio y hacerlo mejor que él en todos los sentidos. Actualmente estoy en WWE y ya soy mejor que Rey Mysterio, ¿verdad? Me encantaría ir a AAA y consolidar mi legado ahí, y hacerlo mejor de lo que él ya había hecho. Voy a ir a AAA y voy a pisotear todo lo que hizo Rey Mysterio, para que el nombre que recuerdes saliendo de AAA, de México, de WWE, de donde sea — TNA, lo que sea — cuando escuches el nombre Mysterio, pienses en Dominik Mysterio.”