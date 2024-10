Dominik Mysterio quiere ver retirado a su padre

La rivalidad entre Dominik Mysterio y su padre Rey se remonta a Clash at the Castle 2022, donde Dominik traicionó a su padre. A pesar de perder contra su padre en WrestleMania 39, el ex Campeón Norteamericano NXT aumentó su resentimiento, se unió a The Judgment Day y reformó su personaje, mostrándose decidido a eclipsar el legado de su padre, y de ser posible, sacarlo de circulación.

► Dominik Mysterio continúa la rivalidad con su padre

Cada vez que tiene la oportunidad, Dominik Mysterio lanza sus ataques verbales contra su padre, extendiendo aún más su acalorada rivalidad. Precisamente, durante una reciente entrevista con The Schmo, el joven luchador no se contuvo e insistió en que su padre debería colgar las botas para siempre.

“Quiero que se retire. Le he estado diciendo a su viejo trasero que tiene que irse. Es viejo, está acabado. Todavía se esconde detrás de esa horrible máscara. Es feo y por eso se esconde detrás de esa máscara. Necesita retirarse, necesita irse a casa. Solo déjenme hacer lo que mejor hago y eso es poner el nombre de Mysterio en mi espalda y llevarlo a lugares donde nunca antes ha estado”.

Tras su unión a The Judgment Day, Dominik Mysterio busca hacerse su propio legado, y es que su presencia en el grupo ha elevado su carrera notablemente, a tal punto que ha conseguido ya el Campeonato Norteamericano NXT, desmarcándose de la figura de su padre. Con él, Dominik había conquistado el Campeonato de Parejas SmackDown en el 2021.