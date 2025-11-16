Dominik Mysterio quiere un cambio en su tema de entrada

Anteriormente se informó que varias Superestrellas habían solicitado cambios en su música de entrada, e incluso algunas volvieron a sus temas originales, como en el caso de Shinsuke Nakamura, que regresó a SmackDown el 10 de octubre con su tema original, «The Rising Sun», y el público reaccionó favorablemente.

► Dominik Mysterio no es fanático de su actual música de entrada

Dominik Mysterio es la última Superestrella de la WWE en expresar su descontento con su música de entrada, y durante una aparición reciente en el podcast Towers of Power, manifestó lo mucho que desea una nueva canción de entrada, incluso mencionando algunos nombres de artistas con quienes le gustaría colaborar en una nueva versión. Dejó claro que no es fan de su tema actual ni de la música de The Judgment Day en general.

“¡Ay, Dios mío, ojalá! Eso y la música de The Judgment Day. ¡Por Dios! Eh… no sé qué más decir, pero me inclino por Fuerza Regida, mi amigo JOP, Calle 24 y Adriel Favela. ¿Cuándo se ha visto que alguien use corridos o música tradicional mexicana como tema de entrada?”.

Al parecer, los comentarios de «Dirty Dom» reflejan un sentimiento creciente dentro de la WWE, ya que incluso también se había conocido que Drew McIntyre y Sheamus también están entre quienes presionan para que regrese su antigua música de entrada, aunque no se sabe con certeza si la WWE aprobará sus pedidos. En el caso de Dominik, se desconoce si el ex Campeón Intercontinental ha oficializado algún pedido a la compañía sobre el tema.