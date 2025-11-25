Este próximo sábado, Dominik Mysterio tendrá el privilegio de ser el último oponente de John Cena en un evento premium en vivo de la WWE, donde buscará recuperar el Campeonato Intercontinental en Survivor Series. Antes del evento, «Dirty Dom» ha estado en el ring con Cena dos veces: primero perdió el título ante él en un episodio de WWE RAW en Boston, Massachusetts, y la semana siguiente, durante una lucha por equipos de seis hombres en el Madison Square Garden, en el que también estuvo en el lado perdedor.

► Dominik Mysterio luchará por tercera vez contra John Cena

Antes de su tercer y último enfrentamiento con John Cena, Dominik Mysterio apareció en «First Take» de ESPN, donde reflexionó sobre la oportunidad de luchar contra el futuro miembro del Salón de la Fama WWE durante la recta final de su retiro.

«Es una gran bendición para mí poder conseguir tres de sus últimos cuatro combates en la WWE… para mí es un gran honor, es uno de los mejores en la historia, si no el mejor en esta industria. Todo lo que hacemos lo basamos en John Cena. Es el chico de oro de la WWE. Así que, para mí, estoy emocionado de ponerle el último clavo en el ataúd.»

Cena colgará oficialmente las botas el 13 de diciembre, cuando se enfrente al ganador del torneo «Last Time Is Now» en el último Saturday Night’s Main Event del año, que se celebrará en Washington, D. C.. Ya tenemos a Gunther y a Solo Sikoa como los primeros semifinalistas del torneo, tras ganar sus respectivos combates este lunes en WWE RAW, y los otros dos se conocerán este viernes en SmackDown.