Dominik Mysterio quiere quitarle la máscara a su padre

El actual Campeón Intercontinental «Dirty» Dominik Mysterio es uno de los más odiados en WWE y afirma que ha superado el legado de su legendario padre, Rey Mysterio. Además, mencionó que se ha convertido en un tipo intocable, y no se conforma solo con ser el Campeón Intercontinental, ya que buscará en TripleManía, el Megacampeonato AAA, donde participará en un Fatal 4 Way.

► Dominik Mysterio quiere hacer historia en AAA

Dominik Mysterio fue entrevistado recientemente en Busted Open Radio y no se contuvo cuando surgió el tema de enfrentarse a su padre en AAA. Cuando se le preguntó si alguna vez se había enfrentado a Rey Mysterio en AAA, o si tal combate podría darse, el Campeón Intercontiental vio en ello una oportunidad histórica de minimizar a su padre y demostrarle a todos que es el mejor Mysterio.

«Nunca. Nunca hemos luchado juntos en Triple A, nunca nos hemos enfrentado. Si participo, será la mejor lucha por el número uno de todos los tiempos. Será su mayor atractivo. ¿Podría pasar? No veo por qué no. Si me convierto en el Megacampeón de Triple A, no veo por qué mi padre, el duende, no debería venir a pedirme una oportunidad por el título. Está lesionado desde WrestleMania, ¿verdad? Así que si quiere volver, y yo soy el Megacampeón y también el Campeón Intercontinental (nunca ha peleado por ese título en lo que respecta al Megacampeón de Triple A), si lo consigo, estoy seguro de que querrá dejar su nombre en la historia. Pero tiene que pasar por mí, el mejor Mysterio de todos los tiempos.»

Por si fuera poco, Dominik no dudó en arrancarle la máscara a su padre frente a una multitud enloquecida de la AAA, una acción que podría hacer que alguien saliera corriendo del edificio, con el campeón intercontinental afirmando que al público le encantaría verlo.