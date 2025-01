¿Dominik Mysterio quiere ir a Hollywood?

No hace mucho, el actor Stephen Amell mencionaba a Dominik Mysterio entre los luchadores de WWE que cree que podrían tener éxito en Hollywood:

«Creo que el tipo que podría tener talento es Kevin Owens. Si alguna vez has conocido a Kevin, es súper suave al hablar, amable, educado, y luego sale al ring y es puro fuego. Kevin es realmente bueno. Creo que Gunther, ¿alguna vez hemos visto algo como Gunther? ¿Qué es él? ¿Es un villano, es un héroe, es como el anti-héroe? No lo entiendo, Gunther es simplemente increíble. En cuanto a talento, Dom«.

También Liv Morgan compartió la idea de protagonizar una comedia romántica con su «Daddy Dom»:

«Dominik y yo definitivamente podríamos estar en una comedia romántica. Creo que Dominik sería un actor fantástico. ¿Qué me encanta de Dominik? ¿Qué no me encanta de Dominik? Su bigote, su cabello, es tan dominante, tan fuerte. Es tan valiente. De hecho, es increíblemente inteligente. Realmente lo es. Así que, ¿qué no me gusta de Dominik? Pues nada. Es el mejor».

► ¿De WWE a Hollywood?

Así que, al menos el planteamiento, no es nada nuevo para Dominik. Pero, ¿qué piensa él de esa posibilidad? Por ello le preguntaron recientemente en Busted Open:

«No sé si Hollywood está listo para Dom. En este punto, siento que tengo que hacer mi punto y mi declaración aquí en el mundo de la lucha libre. Como dije, llevo cuatro años en esto. Ya tengo gente que ha estado en este negocio por años tratando de ponerse al día conmigo ahora. Honestamente, es una bendición, y realmente siento que puedo agarrar el toro por los cuernos y simplemente llevarlo, así que realmente quiero cimentarme aquí como el mejor Mysterio de todos los tiempos, porque cuando dices el nombre Rey Mysterio, surgen todos esos logros y pensamientos. Piensas en Dominik Mysterio, piensas en Dirty Dom, este chico que traicionó a su papá, pero voy a llegar al siguiente nivel, y voy a llevar el nombre Mysterio a lugares en los que nunca ha estado antes, y luego nos vamos a Hollywood.»