Dominik Mysterio quiere abofetear a Michael Cole

Una de las más grandes figuras, y rudos más odiados de WWE en los últimos años, es Dominik Mysterio. Y si hay alguien que lo odia, es el veterano comentarista de WWE, Michael Cole, que cada vez que tiene la oportunidad, expresa en el micrófono su desagrado hacia él por todo lo que ha hecho. Sin duda alguna, esto no le ha gustado para nada a Dominik, quien en una reciente entrevista con Chris Van Vliet, retó a una lucha a Michael Cole, diciendo que lo trata mal en la televisión, lo abuchea y es parcializado.

► Dominik Mysterio habla acerca de Michael Cole y lo reta

“Al diablo con Michael Cole. Es la persona más parcial que he conocido. No hace nada más que destrozar mi nombre cada vez que aparezco en televisión. Me abuchea y habla mal de mí, incluso cuando no estoy allí. Este hombre no ha hecho más que criticarme, y siento que soy el mejor. Pero es lo que es.

No sé, tal vez esté celoso porque está perdiendo el cabello mientras yo lo estoy ganando por acá. ¿El cabello que ha perdido? Tal vez está justo aquí. Me encantaría un uno a uno con Michael Cole. Está invicto en WrestleMania, pero me encantaría darle una buena paliza”.