Dominik Mysterio queda fuera de Night of Champions por lesión

La cartelera de Night of Champions 2025 ha sufrido una baja importante: Dominik Mysterio no participará en el evento tras confirmarse que arrastra una lesión en las costillas. WWE oficializó su ausencia durante la más reciente edición de Monday Night Raw, donde también se reavivó la controversia por mantener el show en Arabia Saudita pese al actual clima de inestabilidad geopolítica en la región.

Durante el programa, el gerente general Adam Pearce citó a AJ Styles para informarle que Dominik no está en condiciones de defender el Campeonato Intercontinental este fin de semana, debido a molestias físicas. Styles reaccionó con desconfianza, acusando a su rival de evitarlo, pero Pearce fue claro: la lesión es real y el combate será reprogramado cuando Mysterio esté recuperado. Minutos después, el propio Dominik confirmó que no se encuentra al cien por ciento tras resentirse de las costillas.

🚨| Adam Pearce has announced that Dominik Mysterio is injured, and his match against AJ Styles at Night of Champions is officially cancelled.

First Liv… now Dominik 🥲#WWERaw

pic.twitter.com/JIUIKoNzXe

