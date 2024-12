En 2024, cuando la Superestrella de WWE cuenta con 27 años, no tiene sentido hablar del retiro de Dominik Mysterio. Aunque no hace mucho él ya comentaba:

«Amo este negocio con todo mi corazón, pero definitivamente no me veo haciéndolo hasta que ya no pueda más. Quiero ser inteligente al respecto. Quiero tener una familia, tener hijos. Quiero poder jugar con mis hijos. Quiero poder correr con ellos y esas cosas. Quiero estar presente para el tercer cumpleaños de mi hijo, cosas así. En cuanto al futuro, siento que soy un tipo muy simple. Quiero ahorrar, comprar un buen terreno grande, tener algunos animales, un montón de perros. Tener una granja. Cultivar algunas delicias de California«.

► ¿Una carrera longeva?

Cuándo será ese «hasta que ya no pueda más» es una incógnita pero Eric Bischoff tiene claro que aún le queda mucho para entonces, según explica en tono de broma en 83 Weeks:

«Hay un tipo que ni siquiera tiene que luchar y tiene más celo que nadie en la empresa. Es una locura. En realidad, no tiene que hacer nada y tiene heat. Es una locura. Creo que es increíble. En este punto, Dom podrá luchar en la WWE hasta que tenga 70 años. No se lastimará solo por pasar el rato con mujeres atractivas”.

El veterano siempre ha tenido una gran opinión del joven:

«De Dom, no puedo decir lo suficiente, es un fenómeno. Es muy bueno. Sabe cuál es su papel, es increíblemente bueno. Vende como si valiera millones. Es creíble. Su cara, usa su cara, usa sus ojos. Se comunica con la gente en las gradas más lejanas. Lo sientes cuando está en el ring. Puedes sentir lo que está pensando, eso es un arte, se llama talento. Es simplemente increíble lo bueno que es».

