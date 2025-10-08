Dominik Mysterio pidió que arrestaran a un niño

Dominik Mysterio es uno de los personajes más odiados en la WWE no solo mantiene su personalidad de rudo en el ring, sino que la lleva en sus interacciones con el público, y lo ha hecho en reiteradas ocasiones, e incluso el pasado lunes luego del episodio de WWE RAW lo volvió a hacer.

► Dominik Mysterio «bromeó» con un niño tras el programa

Tras el episodio de Monday Night RAW del 29 de septiembre de 2025 que se llevó a cabo en Las Vegas, Nevada, Dominik Mysterio mantuvo intacta su imagen de rudo durante una divertida interacción con un joven fan que vestía una camiseta de John Cena, y el momento fue grabado en TikTok. El video muestra a Dominik llamando en broma a seguridad para que «arresten» al chico, mientras da una «lección de vida» como personaje sobre mostrar el debido respeto a Dirty Dom. Con el chico cerca, vestido con mercancía de Cena, Mysterio dejó claro que ese tipo de ropa no serviría si quería una foto.

«¡Oigan, seguridad! Tienen que arrestarlos. Eres un niño, así que aquí les va una lección de vida. ¿Están listos? Llevan una camiseta de John Cena; la próxima vez que vengan a pedirle una foto a Dirty Dom, asegúrense de llevar una camiseta de Dirty Dom, ¿de acuerdo?»

El fanático le pidió una foto, y Mysterio aceptó, no sin antes obligar al chico a tapar el logo de Cena con su propia gorra.

«Ponte una camiseta de Dom». Dominik: «Muy bien. Rápido, cúbrete la camiseta de Cena; tienes que taparla. Quítate la gorra y cúbrete la camiseta. Listo».