Como pudo ocurrir con Charlotte Flair (Ric Flair) o Cody Rhodes (Dusty Rhodes), quizá existió la preocupación en WWE sobre si Dominik Mysterio sería algo más que el hijo de Rey Mysterio. Pero como «The Queen» y «The American Nightmare», el actual Campeón Indiscutible, «Dirty Dom» demostró que sí. Y lo hizo rompiendo con «The Master of the 619». Desde que lo traicionara en 2022, el integrante del Judgment Day no ha dejado de evolucionar a mejor como Superestrella.

► Dominik y la sombra de Rey Mysterio

Quizá hasta entonces, en especial cuando padre e hijo eran un equipo -juntos fueron Campeones de Parejas de SmackDown durante 63 días de mayo a julio de 2021-, sí podía considerarse que Dominik estaba a la sombra de Rey. No obstante, en realidad él nunca lo vio a sí.

«Nunca lo vi como estar a la sombra de él; casi era como si supiera lo que debía hacer y el camino recto por delante, así que simplemente mantenía la cabeza agachada y seguía trabajando. No me concentré mucho en llenar sus zapatos… nunca me enfoqué demasiado en él como una especie de cadena que me retenía un poco. La compañía confió en mí para ser el evento principal; fui la primera persona en ser el evento principal de SmackDown, NXT y Raw en la misma semana, así que cosas como esas no las pienso mucho porque la vida se mueve tan rápido».

En todo caso, como también puede decirse con Charlotte y Ric Flair y Cody y Dusty Rhodes, Dominik no ha superado a Rey Mysterio. Probablemente nunca lo hará. El ayer es leyenda. El hoy está por verse. Ni siquiera tiene ni tendrá sentido compararlos. En ese sentido, siempre estará a la sombra, lo cual no es una mala noticia, sino algo de lo que estar orgulloso, y que además no va a empañar en absoluto su carrera, la cual nació precisamente por quién es su padre.

