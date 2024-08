Dominik Mysterio nombra a su villano favorito en WWE

Durante el último año, Dominik Mysterio se ha convertido en uno de los rudos más odiados en el negocio de la lucha libre profesional. Aunque debutó en WWE en el 2020 haciendo equipo junto a su padre Rey Mysterio, y eventualmente conquistarían el Campeonato de Parejas SmackDown al año siguiente, «Dirty Dom» llevó su carrera al siguiente nivel cuando traicionó a su padre en Clash at the Castle 2022 y se unió a The Judgment Day.

► Shawn Michaels y Triple H, los rudos favoritos de Dominik Mysterio

Hablando con el ex campeón de los Estados Unidos Logan Paul en su podcast Impaulsive, Dominik Mysterio nombró a Shawn Michaels como el rudo al que más admiró mientras crecía, y también mencionó a Triple H como otro de los rudos que más admiró.

«Shawn Michaels, creo que solo por la forma en que se comportaba, simplemente el verdadero ‘Heartbreak Kid’. Solo la mier** que decía en el pasado, se saldría con la suya… Siento que simplemente, él estaba tan fuera de lugar y, ya sabes, Triple H también, solo los dos juntos».

«Dirty Dom» también dijo que es «verdaderamente fantástico» tener a Triple H como su jefe en la WWE, y realmente ha estado contento con este nuevo régimen, quien le ha permitido brillar con luz propia en The Judgment Day. Sin embargo, agregó que, aunque ha sido un placer trabajar con «The Game», a veces este le da un poco de «Triple H de la vieja escuela».